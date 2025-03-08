الأحد 09 مارس 2025
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أخبار الرياضة اليوم، تعديل موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر، برشلونة يعلن تأجيل مباراة أوساسونا بسبب وفاة طبيب الفريق، محمد صلاح يقود ليفربول لـ ريمونتادا أمام ساوثهامبتون

الزمالك
الزمالك

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تعديل موعد مباراة الزمالك وسموحة في ربع نهائي كأس مصر

كأس مصر، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك وسموحة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر يوم السبت الموافق 15 من شهر مارس الجاري، بدلًا من موعدها السابق، الجمعة الموافق 14 من الشهر ذاته، نظرًا لظروف تحديد مباراة الزمالك مع الأهلي في مرحلة البطولة بدوري القسم الأول "دوري نايل"، يوم 11 مارس.

برشلونة يعلن تأجيل مباراة أوساسونا بسبب وفاة طبيب الفريق

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي عن تأجيل مباراة أوساسونا التي كان مقررا لها اليوم السبت على أرضية ملعب "مونتجويك" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني، بسبب وفاة طبيب الفريق.

محمد صلاح يقود ريمونتادا ليفربول أمام ساوثهامبتون 3-1 بالدوري الإنجليزي (صور وفيديو)

مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، فاز فريق ليفربول، على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد"، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أون سبورت تعلن بث مباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وسيراليون بتصفيات المونديال

منتخب مصر، أعلنت قنوات أون سبورت الحصول على حقوق نقل مباراتي منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي ٢١ و٢٥ مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

شيكابالا أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ كأس مصر

احتفى نادي الزمالك، بمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد تحقيقه رقما قياسيا في بطولة كأس مصر.

تساوى مع أجويرو، رقم قياسي جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

 حقق محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد تسجيله هدفين اليوم السبت، في شباك ساوثهامبتون.

رحيل مؤمن سليمان عن تدريب الأهلي الليبي

 أعلن نادي أهلي بنغازي الليبي، رحيل مؤمن سليمان المدير الفني للفريق عن منصبه.

اتحاد الكرة: حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن هناك اتجاها قويا داخل مجلس الجبلاية باستقدام حكام أجانب لمباراة  القمة بين الأهلي والزمالك والتي تحدد لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة.

قبل موقعة ليفربول، باريس يستعرض عضلاته بفوز عريض على رين في الدوري الفرنسي

 فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره ستاد رين، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

كأس العالم للأندية يحرم ريال مدريد من ضم أرنولد مجانا

 بات نادي ريال مدريد مستعدا لدفع مبلغ كبير إلى ليفربول من أجل الحصول على خدمات ترينت ألكسندر أرنولد قبل انطلاق كأس العالم للأندية في يونيو المقبل.

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