أخبار الرياضة اليوم، تعديل موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر، برشلونة يعلن تأجيل مباراة أوساسونا بسبب وفاة طبيب الفريق، محمد صلاح يقود ليفربول لـ ريمونتادا أمام ساوثهامبتون

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كأس مصر، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك وسموحة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر يوم السبت الموافق 15 من شهر مارس الجاري، بدلًا من موعدها السابق، الجمعة الموافق 14 من الشهر ذاته، نظرًا لظروف تحديد مباراة الزمالك مع الأهلي في مرحلة البطولة بدوري القسم الأول "دوري نايل"، يوم 11 مارس.

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي عن تأجيل مباراة أوساسونا التي كان مقررا لها اليوم السبت على أرضية ملعب "مونتجويك" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني، بسبب وفاة طبيب الفريق.

مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، فاز فريق ليفربول، على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد"، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

منتخب مصر، أعلنت قنوات أون سبورت الحصول على حقوق نقل مباراتي منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي ٢١ و٢٥ مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

احتفى نادي الزمالك، بمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد تحقيقه رقما قياسيا في بطولة كأس مصر.

حقق محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد تسجيله هدفين اليوم السبت، في شباك ساوثهامبتون.

أعلن نادي أهلي بنغازي الليبي، رحيل مؤمن سليمان المدير الفني للفريق عن منصبه.

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن هناك اتجاها قويا داخل مجلس الجبلاية باستقدام حكام أجانب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي تحدد لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة.

فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره ستاد رين، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

بات نادي ريال مدريد مستعدا لدفع مبلغ كبير إلى ليفربول من أجل الحصول على خدمات ترينت ألكسندر أرنولد قبل انطلاق كأس العالم للأندية في يونيو المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.