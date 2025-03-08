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رياضة

قبل موقعة ليفربول، باريس يستعرض عضلاته بفوز عريض على رين في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

 فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره ستاد رين، بنتيجة 4-1 ، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

وسجل برادلي باركولا هدف التقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة 27، وجاء الهدف الثاني عن طريق راموس في الدقيقة 50، بينما سجل الهدف الثالث والرابع عثمان ديمبلي في الدقيقة 90+1 و90+4.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد رين 

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

خط الدفاع: جواو نيفيس - لوكاس بيرالدو - ويليام باشو - لوكاس هيرنانديز 

خط الوسط: وارن زئيري إيمري - لي كانج إن - سيني مايولو 

وفي الهجوم: ديزيري دوي - جونسالو راموس - برادلي باركولا.

 

ترتيب باريس سان جيرمان ورين في الدوري الفرنسي  

وبتلك النتيجة يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 65 نقطة، بينما يأتي رين في المركز الحادي عشر وفي رصيده 29 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان نظيره ليفربول في موقعة إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ليفربول 1-0.

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باريس سان جيرمان ستاد رين الدوري الفرنسي

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