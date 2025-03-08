أون سبورت تعلن بث مباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وسيراليون بتصفيات المونديال

منتخب مصر، أعلنت قنوات أون سبورت الحصول على حقوق نقل مباراتي منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي ٢١ و٢٥ مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

منتخب مصر يتصدر مجموعته

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

كما تنقل قناة أون سبورت حصريا مباراة الزمالك والاهلي المقرر لها ١١ مارس ضمن مواجهات الجولة الاولي من المرحلة النهائية للدوري.

منتخب إثيوبيا، فيتو

موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وسيراليون

ويدخل منتخب مصر الوطني الأول، معسكر شهر مارس استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي 21 و25 مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

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