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رياضة

شيكابالا أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ كأس مصر

شيكابالا،فيتو
شيكابالا،فيتو

احتفى نادي الزمالك، بمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد تحقيقه رقما قياسيا في بطولة كأس مصر.

وسجل محمود عبد الرازق شيكابالا، هدفًا في فوز الزمالك على مودرن سبورت 2-1 في بطولة كأس مصر يوم أمس. 

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صورة لـ شيكابالا بعد هدف الأمس وكتبت:" 

  • أكثر لاعب يخوض مباريات في تاريخ كأس مصر مصر بواقع 50 مباراة.
  • أكثر لاعب صنع أهدافا مع الزمالك في تاريخ كأس مصر بواقع 20 أسيست
  • سجل 10 أهداف مع الزمالك في تاريخه بكأس مصر
قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏3ИTKA PrN Zr Regina おち人 sev seven en lite DEVELODHE& WTS مباراة 50 مصر كأس تاريخ في مباريات يخوض فلاعب أكة أهداف صناعة 20 الزمالك مع مصر ل كأس في أهداف صنع رلاعب أكثر أهداف 10 مصر كأس كأس في MOST MOSTTITLED ITLED INTH INTHE NTHE20TH 20TH CENTURY TiLe ONIRO DEVELOPHENTS seven CocoCola‏'‏‏

محمود عبد الرازق شيكابالا

الهدف الذي سجله شيكابالا هو الهدف رقم 74 في تاريخه مع الزمالك في جميع البطولات ليتساوى مع مع جمال حمزة في المركز الثامن بترتيب هدافي الأبيض تاريخيًّا.

وتأهل نادي الزمالك للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على  فريق مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة  كأس مصر.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي. واستطاع الزمالك في إحراز هدف مع بداية الشوط الإضافي الثاني.

 

وسجل دونجا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 5، بعد عرضية من أحمد السيد زيزو، استقبلها برأسية سكنت شباك مرمي مودرن سبورت.

وسجل معتز زدام هدف فريق مودرن سبورت في الدقيقة 51. 

وأحرز محمود عبد الرازق شيكابالا هدف ثاني لنادي الزمالك مع بداية الشوط الإضافي الثاني مع الدقيقة 106.

 

تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومحمد شحاتة وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"  وحسام أشرف.

 

تشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك بكأس مصر

وجاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي، أحمد يوسف.

خط الوسط: أحمد كباكا، غنام محمد، معتز زدام، علي زعزع.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

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