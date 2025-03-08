كأس العالم للأندية يحرم ريال مدريد من ضم أرنولد مجانا

بات نادي ريال مدريد مستعدا لدفع مبلغ كبير إلى ليفربول من أجل الحصول على خدمات ترينت ألكسندر أرنولد قبل انطلاق كأس العالم للأندية في يونيو المقبل.

ليفربول يرفض عرض ريال مدريد لضم أرنولد

وكان الريال قد أوقف تحركاته لضم الظهير الإنجليزي، بعد أن رفضت إدارة الريدز عرضا بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول في 30 يونيو المقبل، ما يعني أنه سيكون بإمكانه الانتقال إلى أي نادٍ آخر مجانًا بعد هذا التاريخ. ومع ذلك، يرغب ريال مدريد في ضمه قبل انطلاق مونديال الأندية.

ريال مدريد يسعى لاتفاق جديد مع ليفربول بشأن أرنولد

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن هذا الأمر يتطلب التوصل إلى اتفاق مع ليفربول بشأن دفع مقابل مالي لفسخ عقد اللاعب مبكرًا.

ومن المتوقع أن يستمر موسم ليفربول حتى 31 مايو في حال تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في ميونيخ، بينما تُختتم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 25 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تفتح نافذة الانتقالات الصيفية مبكرًا في الأول من يونيو، ما يسمح للأندية بتسجيل لاعبيها الجدد قبل كأس العالم للأندية.

كما أعلنت الفيفا عن "فترة تسجيل استثنائية" بين 27 يونيو و3 يوليو ما يمنح الأندية فرصة لإضافة لاعبين إلى قوائمها قبل انطلاق دور الـ16.

ويبدأ ريال مدريد مشواره في البطولة بمواجهة الهلال السعودي يوم 18 يونيو في ميامي.

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