السبت 08 مارس 2025
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رياضة

برشلونة يعلن تأجيل مباراة أوساسونا بسبب وفاة طبيب الفريق

برشلونة
برشلونة

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي عن تأجيل مباراة أوساسونا التي كان مقررا لها اليوم السبت على أرضية ملعب "مونتجويك" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني، بسبب وفاة طبيب الفريق.

ونعى نادي برشلونة  طبيب الفريق الأول كارلس مينيارو جارسيا الذى توفي مساء اليوم السبت، ولهذا السبب الأليم تقرر تأجيل مباراة الليلة بين برشلونة وأوساسونا وذلك بقرار من رابطة الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة حاليًا جدول الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني في حين أن أوساسونا لديه 33 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الليجا.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، بهزيمة برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويقدم برشلونة عروضًا جيدة منذ بداية العام الحالي، ولم يخسر الفريق في أي مباراة رسمية منذ بداية عام 2025، وهي الفترة التي شهدت تتويجه بلقب كأس السوبر الإسباني، وتعادله مع أتلتيكو مدريد 4-4 في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس ملك إسبانيا، وفوزه على بنفيكا 1-0 في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل برشلونة اللقاء، ولديه سجل جيد على ملعبه، ولم يخسر في آخر 7 مباريات خاضها على أرضه بكافة المسابقات.

ويملك برشلونة أفضلية نسبية على أوساسونا، والتقيا في 22 مباراة، فاز برشلونة في 17، وخسر في 3، وتعادلا في مباراتين.

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