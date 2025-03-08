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رياضة

تساوى مع أجويرو، رقم قياسي جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

 حقق محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد تسجيله هدفين اليوم السبت، في شباك ساوثهامبتون.

وسجل محمد صلاح هدفين في شباك ساوثهامبتون في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي.

بهدفي اليوم، تساوى محمد صلاح مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي السابق في قائمة أفضل الهدافين على مر التاريخ في الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الخامس برصيد 184 هدفا.

مباراة ليفربول وساوثهامبتون 

وفاز فريق ليفربول، على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد"، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

 

أهداف مباراة ليفربول وساوثهامبتون 

وسجل ويليام سمولبون الهدف الأول لـ ساوثهامبتون بالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، فيما سجل ليفربول هدفين في ظروف 3 دقائق عن داروين نونيز في الدقيقة 52، ومحمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 55، قبل أن يسجل محمد صلاح الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 87 عن طريق ركلة جزاء أيضا.

تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كوستاس تسيميكاس.

في خط الوسط: رايان جرافينبرخ، دومينيك سوبوسلاي، كورتس جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: كويمين كيليهير، كوانساه، أندي روبرتسون، جيمس ماكونيل، أليكسس ماك أليستر، واتارا إندو، هارفي إليوت، فريدريكو كييزا.

تشكيل ساوثهامبتون ضد ليفربول

Southampton starting team: Ramsdale, Walker-Peters, Harwood-Bellis, Bednarek (captain), Manning, Ugochukwu, Smallbone, Grønbæk, Dibling, Fernandes, Kamaldeen. Substitutes: McCarthy, Sugawara, Welington, Stephens, Bella-Kotchap, Aribo, Lallana, Archer, Onuachu. On the right side of the line-up graphic is a picture of Taylor Harwood-Bellis who is wearing the yellow away shirt and grabbing the bottom of it with both hands, while looking straight towards the camera and smiling.

أرقام رائعة لمحمد صلاح أمام ساوثهامبتون

وخاض الملك المصري كما تطلق عليه جماهير ليفربول، 13 مباراة ضد ساوثهامبتون، ساهم خلالها في تسجيل 15 هدفا، بعدما أحرز 11 هدفا، وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

وخلال اللقاءات الـ13 الماضية أمام ساوثهامبتون، قاد صلاح ليفربول لتحقيق 11 انتصارات مقابل التعادل في لقاء وحيد، والخسارة في مثلها.

وبهذه النتيجة يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، في حين أن ساوثهامبتون لديه 9 نقاط في المركز العشرين والأخير.

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