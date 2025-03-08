السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعديل موعد مباراة الزمالك وسموحة في ربع نهائي كأس مصر

مواجهات الزمالك وسموحة،
مواجهات الزمالك وسموحة، فيتو

كأس مصر، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك وسموحة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر يوم السبت الموافق 15 من شهر مارس الجاري، بدلًا من موعدها السابق، الجمعة الموافق 14 من الشهر ذاته، نظرًا لظروف تحديد مباراة الزمالك مع الأهلي في مرحلة البطولة بدوري القسم الأول "دوري نايل"، يوم 11 مارس.

الزمالك يتخطى مودرن سبورت

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة.

بهذا الفوز ليلتقي الزمالك مع سموحة في دور الـ 8 يوم 15 مارس المقبل في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سموحة، فيتو
فريق سموحة، فيتو

مباراة الزمالك وموردن سبورت

تأهل نادي الزمالك للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة  كأس مصر.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي. واستطاع الزمالك في إحراز هدف مع بداية الشوط الإضافي الثاني.

وسجل دونجا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 5، بعد عرضية من أحمد السيد زيزو، استقبلها برأسية سكنت شباك مرمي مودرن سبورت.

وسجل معتز زدام هدف فريق مودرن سبورت في الدقيقة 51. 

وأحرز محمود عبد الرازق شيكابالا هدفًا ثانيًا لنادي الزمالك مع بداية الشوط الإضافي الثاني مع الدقيقة 106.

تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومحمد شحاتة وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"  وحسام أشرف.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس مصر الاتحاد المصري لكرة القدم الزمالك وسموحة بطولة كأس مصر مودرن سبورت الزمالك سموحة الأهلى والزمالك

مواد متعلقة

قائمة غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في الدوري.. أزمة لـ بيسيرو بسبب 5 نجوم.. مزق الخلفية يبعد جهاد.. والصفقة التونسية الجديدة أبرز خسائر الأبيض قبل قمة الثلاثاء

مصدر بالأهلي: كولر يدرس استمرار وسام وجراديشار بشكل أساسي أمام الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت

هشام يكن: أداء الزمالك تحسن مع بيسيرو ويجب تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص
ads

الأكثر قراءة

الكهرباء تحدد 8 أسباب لرفع العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبقة الدفع

مدير مكتبة الإسكندرية يطلق ليالى المقامات الروحية ببيت السنارى

بث مباشر مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025

تعديل موعد مباراة الزمالك وسموحة في ربع نهائي كأس مصر

الحبس 3 سنوات لرجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة"

مئات القتلى بينهم أطفال ونساء، المرصد السوري يكشف تفاصيل مذابح الساحل

طالب يسأل: ليه فيه أوقات مينفعش الصلاة فيها؟ علي جمعة يكشف السبب

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

منوعات

المزيد

دراسة: الأدوات العظمية ظهرت قبل وقت طويل مما كان يعتقد سابقا

"تزوج 8 في وقت واحد".. محتال يسبب صدمة في العراق

رفض الحقنة، أول إعدام بإطلاق النار في الولايات المتحدة منذ 15 عاما

غرق نصف مدينة أرجنتينية بمياه الأمطار ووقوع قتلى وفرار آلاف السكان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار اسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

معلومات عن سورة يوسف وأسمائها وفضائلها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهميتها والزي المناسب لها وسبب السجود، علي جمعة يوضح للطلاب أبرز أحكام الصلاة

هل الشخص اللي بيموت وهو ساجد أفضل من الميت العادي؟ على جمعة يرد

طالبة تسأل: ينفع أصلي بمكان عام وفيه أولاد متواجدين؟، علي جمعة يرد

المزيد
الجريدة الرسمية