تعديل موعد مباراة الزمالك وسموحة في ربع نهائي كأس مصر

كأس مصر، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك وسموحة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر يوم السبت الموافق 15 من شهر مارس الجاري، بدلًا من موعدها السابق، الجمعة الموافق 14 من الشهر ذاته، نظرًا لظروف تحديد مباراة الزمالك مع الأهلي في مرحلة البطولة بدوري القسم الأول "دوري نايل"، يوم 11 مارس.

الزمالك يتخطى مودرن سبورت

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة.

بهذا الفوز ليلتقي الزمالك مع سموحة في دور الـ 8 يوم 15 مارس المقبل في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سموحة، فيتو

مباراة الزمالك وموردن سبورت

تأهل نادي الزمالك للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي. واستطاع الزمالك في إحراز هدف مع بداية الشوط الإضافي الثاني.

وسجل دونجا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 5، بعد عرضية من أحمد السيد زيزو، استقبلها برأسية سكنت شباك مرمي مودرن سبورت.

وسجل معتز زدام هدف فريق مودرن سبورت في الدقيقة 51.

وأحرز محمود عبد الرازق شيكابالا هدفًا ثانيًا لنادي الزمالك مع بداية الشوط الإضافي الثاني مع الدقيقة 106.

تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومحمد شحاتة وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف.

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