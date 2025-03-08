السبت 08 مارس 2025
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خارج الحدود

خامنئي عن تهديدات ترامب: لن نخضع لضغوط البلطجة

خامنئي،فيتو
خامنئي،فيتو

أكد الزعيم الإيراني علي خامنئي السبت، أن طهران لن تخضع لضغوط "البلطجة" في المفاوضات، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إرسال رسالة لإيران للتفاوض على اتفاق نووي.

خامنئي: التفاوض لا يهدف لحل القضايا

وخلال اجتماعه مع كبار المسؤولين، شدد على أن "إصرار بعض القوى الكبرى على التفاوض لا يهدف لحل القضايا بل لفرض إرادتها"، مؤكدًا أن المفاوضات يجب أن إيران تستند إلى احترام السيادة، والمصالح المتبادلة.

وأضاف أن بعض الدول تستخدم التفاوض كأداة للضغط بدلًا من إيجاد حلول عادلة، مشددًا على أن لن تقبل بشروط ظالمة أو تملي عليها قراراتها تحت الضغط.

وشدد خامنئي أن طهران لن تقبل أبدًا مطالب كبح برنامجها الصاروخي.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس"، قال ترامب إن التعامل مع إيران يتم عبر "الخيار العسكري أو التفاوض لمنعها من امتلاك أسلحة نووية".

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