الجمعة 07 مارس 2025
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خارج الحدود

إيران تنفي تلقي خامنئي رسالة من ترامب

خامنئي،فيتو
خامنئي،فيتو

نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، ردًا على استفسارات وسائل الإعلام الأمريكية حول الرسالة المزعومة من الرئيس دونالد ترامب  إلى المرشد علي خامنئي، مؤكدًا أنه لم يتم استلام أي رسالة حتى الآن.

إيران تنفي تلقي خامنئي رسالة من ترامب

وقالت البعثة الإيرانية، في بيان لها نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية: "لم يصلنا أي خطاب من الإدارة الأمريكية".

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، يدعوه فيها إلى التفاوض، مؤكدًا أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وأضاف ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز": "أفضل أن أتفاوض وأصل إلى اتفاق مع إيران، الخيار الآخر هو اتخاذ إجراء، لأن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي".

رغم تصريحات ترامب المتكررة عن رغبته في التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن المرشد الإيراني سبق أن رفض أي تفاوض مع الولايات المتحدة بعد تولي ترامب الرئاسة.

وفي سياق متصل، تحدثت تقارير عن دور روسي محتمل في الوساطة بين طهران وواشنطن، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى طهران، عقب اجتماعه بنظيره الأمريكي في السعودية.

وقال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إن طهران لن تجري أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن ملفها النووي"، لافتًا إلى أن "إيران ستتحرك بالتنسيق مع روسيا والصين".

من جانبه، أكد المبعوث الروسي، ميخائيل أوليانوف، في تصريحات لـ"بي بي سي" أن "قناة اتصال مباشرة بين طهران وواشنطن قد فُتحت، لكن لا يوجد جدول زمني محدد لمفاوضات رسمية"

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