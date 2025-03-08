السبت 08 مارس 2025
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اغتصاب جماعي في الهند لمواطنة وسائحة إسرائيلية

الشرطة الهندية،فيتو
الشرطة الهندية،فيتو

قالت الشرطة في جنوب الهند، اليوم السبت، إن رجلا لقي حتفه وتعرضت سائحة إسرائيلية وامرأة هندية لاغتصاب جماعي على أيدي ثلاثة رجال في هجوم وقع في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس بالقرب من موقع شهير مدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي.

 

اغتصاب جماعي لمواطنة وسائحة إسرائيلية

وقال قائد الشرطة في المنطقة رام أراسيدي عبر الهاتف، إن رجلا هنديا وامرأتين كانوا بصحبة سائحين اثنين آخرين في بلدة هامبي عندما هاجمهم الرجال الثلاثة في أعقاب مشاجرة تتعلق بأموال، بحسب رويترز.

وأضاف أن المهاجمين دفعوا الرجال إلى قناة نهرية قبل أن يغتصبوا النساء. 

ونجا اثنان من الرجال، أحدهما أمريكي في حين جرى انتشال جثة الرجل الثالث صباح اليوم السبت.

وقال أراسيدي إن الشرطة ألقت القبض على اثنين من المتهمين بالهجوم بينما تجري تحقيقات إضافية.

حظيت الهجمات على النساء في الهند باهتمام دولي العام الماضي بعد اغتصاب طبيبة حتى الموت في مستشفى بمدينة كولكاتا بشرق البلاد، مما أثار غضبا واحتجاجات بأنحاء البلاد بسبب افتقار النساء إلى الأمان.

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إسرائيل الأمم المتحدة اغتصاب جماعي سائحة إسرائيلية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة منظمة الأمم المتحدة

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