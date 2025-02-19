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ظاهرة طبية صادمة، جنين يبلع جنينين داخل بطن أمه

رضيع، فيتو
رضيع، فيتو

في حالة نادرة وغير معتادة، اكتشفت امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا في الهند أن طفلها الذي لم يولد بعد يحمل داخل بطنه جنينين آخرين، بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي الأسبوع 35 من حملها، زارت الأم المستشفى لإجراء فحص روتيني، والذي أظهر هيكلًا غير عادي في بطن الطفل يحتوي على عظام.

وجود جنينين مشوهين داخل بطن الطفل المنتظر

وأظهرت الفحوصات الإضافية وجود جنينين مشوهين داخل بطن الطفل المنتظر.

الجنين في الجنين

وبحسب الأطباء، تعرف هذه الظاهرة طبيا باسم "الجنين في الجنين"، وهي حالة نادرة للغاية، تم توثيق حوالي 200 حالة منها في الأدبيات الطبية، ومن غير الواضح عدد الحالات التي تضمنت أجنة متعددة.

وأنجبت المرأة طفلها في 1 فبراير الجاري، فيما أزال الأطباء الجنينين اللذين توقفا عن النمو في مرحلة ما خلال الحمل.

ولحسن الحظ، كانت صحة الأم والطفل جيدة، رغم أن الجنينين كانا "غير مكتملي النمو". 

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