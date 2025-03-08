السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (654) من «فيتو» وأبرز عناوينه: رسالة القمة الطارئة لترامب وإسرائيل: التهجير خط أحمر

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الصفحة الأولى من العدد (654) من جريدة فيتو

عصام كامل يكتب: علموا أولادكم أن قتال الصهاينة شرف وأن المقاومة ليست إرهابًا

رسالة القمة الطارئة لترامب وإسرائيل: التهجير خط أحمر

خفايا معركة النصَّاب والطمَّاع فى فضاء المنصات الإلكترونية

المستريح أون لاين

مساعد وزير الداخلية لتكنولوجيا المعلومات: fbc وأخواتها تخترق الحسابات الشخصية للعملاء وتتلاعب بأموالهم

رئيس “اتصالات النواب”:

لا يوجد قصور تشريعى.. والعقوبة تصل إلى “المؤبد”

وزير الأوقاف فى حوار خاص:

رقابة صارمة على المساجد.. والكتاتيب ليست بديلًا عن المدرسة

الخطبة الموحدة ضرورية لترسيخ الخطاب الوسطى.. ونخاطب الجيل الجديد بلغة العصر!

ياسر جلال: نجهز للجزء الثالث من «جودر»

بالأرقام.. بورصة مطربى الشعبى والمهرجانات فى دراما رمضان

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