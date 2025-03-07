السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

الغضب يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب بعد وفاة طفلة سقطت في بالوعة

بالوعة في المغرب،فيتو
بالوعة في المغرب،فيتو

أثار وفاة طفلة بعد سقوطها في بالوعة للصرف الصحي في مدينة بركان، شرقي المغرب، حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة طفلة سقطت في بالوعة تثير الغضب في المغرب


وهزت الواقعة التي وصفت بـالأليمة سكان مدينة بركان وغيرها من المدن المغربية، وطالبوا بفتح تحقيق في ملبسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن وقوع مثل هذه الحوادث.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بالوعة_الموت، للتعبير عن غضبهم بسبب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الطفلة التي تدعى يسرى وتبلغ من العمر 9 سنوات.

 

وقد انتشرت صور وفيديوهات من مكان الحادث للحظة البحث عن الطفلة من قبل عناصر الدفاع المدني وبعض السكان المتطوعين.

ومساء الخميس، جرفت السيول التي شهدتها مدينة بركان نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة، الطفلة التي كانت في طريق عودتها إلى المنزل رفقة والدها، قبل أن تسقط في بالوعة للصرف الصحي، ويتم انتشال جثثها بعد ساعات من البحث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحادث المأساوي المدن المغربية المغرب حادث ماساوي

مواد متعلقة

الشربيني رئيسا لبعثة منتخب مصر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا

منتخب مصر يخوض مرانا وحيدا في المغرب قبل مواجهة إثيوبيا

آخر تطورات مفاوضات برشلونة لضم لاعب منتخب المغرب
ads

الأكثر قراءة

شعبة الخضراوات تكشف عن سبب صادم وراء ارتفاع أسعار الليمون البلدي

بسبب تذكرة الدخول، القصة الكاملة لاعتداء فرد أمن على سيدة بمستشفى الأزهر في دمياط (فيديو وصور)

الزمالك يتأهل للدور ربع نهائي لكأس مصر بعد ثنائية مثيرة على مودرن سبورت

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، السيدة عائشة "الصديقة بنت الصديق"

يصل لـ 420 جنيهًا، أسعار كعك عيد الفطر 2025

سوريا تتهم دولة إقليمية بالوقوف وراء أحداث الساحل الدامية

غياث دلا، معلومات عن صانع ليلة الرعب في الساحل السوري

ما الفرق بين الحَيض والاستحاضة؟ وما حكم صيام المستحاضة وأداء العبادات المشروعة؟

منوعات

المزيد

الغضب يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب بعد وفاة طفلة سقطت في بالوعة

الأمطار تغمر مستشفى ترهونة في ليبيا

دراسة مثيرة تكشف عاملا مشتركا بين بدانة البشر والكلاب

إفطار جماعي في حارة درويش، لقاء إنساني يجمع الغرباء برمضان (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق المحلية اليوم الجمعة 7/ 3/ 2025

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة7/3/2025

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الجمعة 7/3/2025

بكام كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

نجوم غيرو جلدهم من أجل المشاهد.. والأجرأ مي عمر وإلهام شاهين (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء تيسير الزواج في اليوم الثامن من رمضان 2025

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، السيدة عائشة "الصديقة بنت الصديق"

رئيس دينية الشيوخ: تعليم الوحي وتبليغه يستلزم تعلم العلوم الخادمة له والمنبثقة عنه

المزيد
الجريدة الرسمية