الغضب يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب بعد وفاة طفلة سقطت في بالوعة

أثار وفاة طفلة بعد سقوطها في بالوعة للصرف الصحي في مدينة بركان، شرقي المغرب، حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة طفلة سقطت في بالوعة تثير الغضب في المغرب



وهزت الواقعة التي وصفت بـالأليمة سكان مدينة بركان وغيرها من المدن المغربية، وطالبوا بفتح تحقيق في ملبسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن وقوع مثل هذه الحوادث.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بالوعة_الموت، للتعبير عن غضبهم بسبب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الطفلة التي تدعى يسرى وتبلغ من العمر 9 سنوات.

وقد انتشرت صور وفيديوهات من مكان الحادث للحظة البحث عن الطفلة من قبل عناصر الدفاع المدني وبعض السكان المتطوعين.

ومساء الخميس، جرفت السيول التي شهدتها مدينة بركان نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة، الطفلة التي كانت في طريق عودتها إلى المنزل رفقة والدها، قبل أن تسقط في بالوعة للصرف الصحي، ويتم انتشال جثثها بعد ساعات من البحث.

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