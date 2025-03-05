الأربعاء 05 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مستورد من مصر، ضجة في المغرب بسبب مسلسل "الدم المشروك"

مسلسل الدم المشروك
مسلسل "الدم المشروك" المغربي، فيتو

أثار مسلسل "الدم المشروك" المغربي الذي يعرض منذ بداية شهر رمضان على القناة المغربية الثانية، موجة من الجدل والانتقادات، بسبب السيناريو الذي اعتبر أنه مستورد من مصر ولا يعبر عن الثقافة والهوية المغربية، رغم محاولة تقديمه على أنه دراما محلية.

ويعالج المسلسل قضايا اجتماعية معقدة، مثل موضوع الإرث والصراعات بين العائلة، ويحظى بمتابعة واسعه منذ انطلاق عرضه.

 

مسلسل مغربي مستورد من مصر

واعتبر المشاهدون أن محتواه متأثر بالثقافة المصرية حتى من ناحية أزياء الشخصيات، وبعيد كل البعد عن الهوية المغربية.

دراما مصرية صعيدية

وقال الإعلامي محمد واموسي، إن مسلسل "الدم المشروك" الذي تبثه القناة الثانية على أساس أنه عمل مغربي، "هو في الواقع دراما مصرية صعيدية بامتياز، من السيناريو المحبوك بطريقة احترافية إلى الأزياء، مرورًا بالملصق الرسمي".


السيناريو “مستورد بالكامل من مصر”

وأضاف في منشور على صفحته بموقع " فيسبوك" أن السيناريو "مستورد بالكامل من مصر وهو من تأليف كاتبة مصرية تدعى هاجر إسماعيل... وشكلوا له لجنة لمغربته ومحاولة طمس هويته، فكانت النتيجة دراما مصرية بنكهة مغربية مصطنعة من الأزياء السوداء القاتمة إلى اللون الأسود الذي يملأ الشاشة كما لو أننا في مأتم درامي صعيدي".

وتساءل الإعلامي المغربي "هل وصل بنا العجز عن الإبداع حد استيراد الهوية الفنية أيضًا؟ هل الإبداع المغربي أصبح فقيرًا لدرجة أننا أصبحنا نكتفي بإعادة تدوير قصص غيرنا؟ مضيفًا أن مسلسل "الدم المشروك ليس سوى دراما تهريب بهوية مزورة، عبرت الحدود بجواز سفر مصري، ثم حاولت تغيير لهجتها عند الجمارك لتبدو مغربية"

من جهته علق الصحفي سفيان فسيقي، قائلًا "الدم المشروك مسلسل هارب من الصعيد في مصر، لا علاقة له بالثقافة والهوية المغربية ويحمل أفكارًا متطرفة ودخيلة على المجتمع المغربي، ورغم ذلك يتم فرضه علينا لمشاهدته، متسائلًا: "هل وصل الفقر الفني والإبداعي لهذه الدرجة".

 

أبطال مسلسل الدم المشروع

ويشارك في بطولة مسلسل "الدم المشروك" عدة ممثلين مغاربة، بينهم دنيا بوطازوت، عبد الله ديدان، ومريم الزعيمي.

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