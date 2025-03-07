دراسة حديثة تحذر من مخاطر الإفراط في تناول الطعام المقلي على الإفطار

كشفت دراسة طبية حديثة عن مخاطر صحية جمة تترتب على الإفراط في تناول الأطعمة المقلية على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت الدراسة أن هذه العادة الغذائية الخاطئة قد تتسبب في تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي، وزيادة الوزن، وارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وتفاقم مشاكل الجلد.

تفاصيل الدراسة

أجرى فريق من الباحثين دراسة شملت عينة من الصائمين، وتم خلالها تقييم تأثير تناول الأطعمة المقلية على صحتهم خلال شهر رمضان، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يفرطون في تناول المقليات على الإفطار يعانون من مشاكل صحية أكثر مقارنة بأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا.

أبرز المخاطر الصحية لتناول الطعام المقلي

اضطرابات الجهاز الهضمي

تسبب الدهون الزائدة في الأطعمة المقلية عسر الهضم، والانتفاخ، والغازات، وحرقة المعدة.

تحفز الدهون إنتاج حمض المعدة، مما يزيد من خطر الإصابة بالحموضة المعوية والقرحة.

قد يؤدي تناول المقليات بكميات كبيرة إلى تهيج الأمعاء والإسهال.

أمراض القلب والأوعية الدموية

تزيد الدهون المشبعة في الأطعمة المقلية من مستويات الكوليسترول الضار، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يساهم الصوديوم الزائد في المقليات في ارتفاع ضغط الدم.

السكري والسمنة

تزيد الدهون المشبعة من مقاومة الأنسولين، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

تساهم السعرات الحرارية العالية في المقليات في زيادة الوزن والسمنة.

مشاكل الجلد

قد تزيد الأطعمة المقلية من مشاكل الجلد مثل حب الشباب.

توصيات صحية لتقليل مخاطر الأطعمة المقلية

الاعتدال في تناول الأطعمة المقلية، واختيار طرق طهي صحية مثل الشوي والخبز والسلق، بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

ومن المهم كذلك شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، وممارسة الرياضة الخفيفة بعد الإفطار بساعتين.

وتنصح الدراسة الصائمين بتجنب الإفراط في تناول الأطعمة المقلية خلال شهر رمضان، والتركيز على تناول وجبات صحية ومتوازنة للحفاظ على صحتهم وتجنب المضاعفات الصحية الخطيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.