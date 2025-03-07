كيفية تحضير سحور صحي لمرضى الضغط في رمضان

مع حلول شهر رمضان المبارك، يتزايد اهتمام مرضى الضغط بوجبة السحور، كونها الوقود الذي يمد الجسم بالطاقة والسوائل خلال ساعات الصيام الطويلة.

ونستعرض في التقرير التالي نصائح وإرشادات غذائية لمرضى الضغط، وما هي الأطعمة التي يجب عليهم تجنبها؟

أساسيات السحور الصحي لمرضى الضغط

البوتاسيوم

يلعب البوتاسيوم دورًا محوريًا في تنظيم ضغط الدم، لذا ينصح بتناول الفواكه والخضروات الغنية به مثل الموز، البرتقال، البطيخ، السبانخ، والخس.

الألياف

تساهم الألياف في تنظيم ضغط الدم وتحسين الهضم، وتتوافر في الحبوب الكاملة كالشوفان، الخبز الأسمر، والأرز البني، بالإضافة إلى البقوليات كالعدس والفول.

البروتين

يساعد البروتين في الشعور بالشبع لفترة أطول، ويمكن الحصول عليه من مصادر مثل البيض المسلوق، الزبادي قليل الدسم، والجبن قليل الملح.

نصائح غذائية لمرضي الضغط في رمضان

تقليل من الصوديوم

تجنب الأطعمة المالحة مثل المخللات، المكسرات المملحة، واللحوم المصنعة، واستخدم الأعشاب والتوابل لإضافة النكهة إلى الطعام.

الترطيب الكافي

شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتعويض السوائل المفقودة خلال الصيام.

تجنب الدهون المشبعة والمتحولة

الابتعاد عن الأطعمة المقلية والدهنية، والمشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنها تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم والجفاف.

الاعتدال في تناول السكريات

تجنب الافراط في تناول السكريات والحلويات خلال وجبة السحور، واستبدالها بالفواكه الطازجة.

أطعمة يجب على مرضي الضغط تجنبها

الأطعمة المالحة

المخللات، الأجبان المالحة، اللحوم المصنعة، الوجبات السريعة.

الأطعمة المقلية والدهنية

المقليات، الوجبات السريعة، الحلويات الدسمة.

المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين

تزيد من الجفاف وارتفاع ضغط الدم.

الأطعمة المعلبة

تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

الاطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر:

تسبب ارتفاع في ضغط الدم.

أمثلة لوجبات سحور صحية

توجد العديد من الخيارات الصحية لسحور صحي لمرضي الضغط، وتتضمن:

طبق من الشوفان مع الفواكه الطازجة والمكسرات غير المملحة، كوب من الزبادي قليل الدسم. بيضتان مسلوقتان، خبز أسمر، طبق من الخضروات الطازجة، كوب من الحليب قليل الدسم. طبق من الفول المدمس مع الخبز الأسمر، طبق من السلطة الخضراء، كوب من عصير البرتقال الطازج. طبق من العدس، قطعة جبن قليل الملح، طبق من الخضروات الطازجة، كوب من الماء.

يجب على مرضى الضغط استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية للحصول على نصائح مخصصة تناسب حالتهم الصحية، خاصة إذا كانوا يعانون من أمراض أخرى، ومن المهم كذلك الاعتدال عند تناول الطعام في رمضان، فالاعتدال هو المفتاح، وتناول وجبات صغيرة ومتوازنة على السحور يساعد على الحفاظ على الصحة خلال شهر رمضان.

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