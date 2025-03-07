غياث دلا، معلومات عن صانع ليلة الرعب في الساحل السوري

غياث دلا، أصبح الاسم الذي يتصدر محركات البحث في سوريا ودول الجوار، بعد ظهوره اللافت في الاشتباكات التى يشهدها الساحل السوري، بين القوات الأمنية التابعة للنظام الجديد برئاسة أحمد الشرع، وفلول نظام الأسد، كما تحدثت البيانات الرسمية الصادرة عن دمشق.

ظهور اسم غياث دلا في أحداث الساحل السوري

وفي خضم الاشتباكات التي تدور في الساحل السوري، ظهر اسم غياث دلا، في بيان أصدره ما يسمى "المجلس العسكري لتحرير سوريا" الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت.

وجاء في البيان الذي أصدره غيث دلا، أنه جرى تشكيل "المجلس العسكري لتحرير سوريا" الذي يهدف إلى تحقيق عدة أهداف.

ومن بين هذه الأهداف التي أعلنها المجلس بقيادة غيث دلا: "تحرير كامل التراب السوري من جميع القوى المحتلة والإرهابية"، "إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية وديمقراطية"، "إسقاط النظام القائم وتفكيك أجهزته الطائفية القمعية"، وفق ما ورد فيه.

بيان ما يسمى المجلس العسكري لتحرير سوريا

كما أشار البيان الخاص بـ"المجلس العسكري لتحرير سوريا" إلى الإجراءات والقرارات التي تتخذها الإدارة السورية الجديدة، موجها لها لغة هجومية وقائمة على التهديد والوعيد.

كما أن البيان كان ممهورا باسم القيادي السابق في "الفرقة الرابعة" إبان عهد الأسد، غياث دلا، وهو الذي اختفى بعد سقوط نظام بشار إلى جانب العشرات من القادة الكبار أمنيين وعسكريين.

المجلس العسكري لتحرير سوريا، فيتو

غيث دلا.. كان يقود قبل سقوط نظام بشار الأسد ما تعرف باسم "قوات الغيث"، وهو من أبرز القادة في "الفرقة الرابعة" التي كان يترأسها ماهر الأسد سابقا شقيق بشار.

وحسب موقع "مع العدالة" الحقوقي، فإن غياث دلا كان من "أبرز الموالين للمحور الإيراني داخل نظام الأسد المخلوع".

غياث دلا ينسق علمياته مع الميلشيات التابعة لإيران

ويضيف موقع مع العدالة، أن غياث دلا، سبق وأن نسق علمياته مع الميلشيات التابعة لإيران بصورة وثيقة في معارك المليحة والزبداني وأحياء دمشق.

وفي منتصف 2018؛ تم إرسال غياث دلا، إلى منطقة القنيطرة و"مثلث الموت" في جنوب سوريا من أجل السيطرة على المناطق، التي كانت خاضعة لسيطرة فصائل "الجيش السوري الحر".

خلال تلك الفترة بادر غياث دلا، إلى ضم عدد من عناصر الميلشيات الإيرانية وعناصر "حزب الله" اللبناني داخل قواته عبر منحهم لباسا مشابها للباس قواته بهدف التمويه.

وأوضح موقع "مع العدالة" أنه من بين تلك الميليشيات "لواء الإمام الحسين" التابع لفيلق القدس الإيراني وأخرى تتكون من عناصر إيرانية وأفغانية.

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