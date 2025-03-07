الجمعة 07 مارس 2025
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خارج الحدود

موسكو تدعو لوقف إراقة الدماء ومنع تدهور الأوضاع في سوريا

روسيا، فيتو
روسيا، فيتو

أعربت الخارجية الروسية عن قلق موسكو إزاء التدهور الحاد للوضع في سوريا، داعية جميع القادة السوريين إلى بذل كل ما في وسعهم لإنهاء إراقة الدماء في أقرب وقت ممكن.

موسكو قلقة إزاء التدهور الحاد للوضع في سوريا وتدعو لوقف إراقة الدماء

 

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "إننا نشعر بالقلق إزاء التدهور الحاد للوضع في سوريا".

وأوضحت أنه بحسب المعلومات الواردة فإن اشتباكات واسعة النطاق تجري في محافظتي اللاذقية وطرطوس بمشاركة قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة تطلق على نفسها المقاومة المحلية، مع ورود أنباء عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من الجانبين.

وأكدت الدبلوماسية أن روسيا تدعو في هذه الظروف الحرجة "جميع القادة السوريين ذوي السلطة القادرين على التأثير على تطور الوضع على الأرض، إلى بذل كل ما في وسعهم لوقف إراقة الدماء بسرعة ومنع سقوط ضحايا من المدنيين".

وأضافت أنه "في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا في المرحلة الانتقالية، فإن الحفاظ على الوئام الوطني وتعزيز أمن المواطنين واحترام حقوقهم المشروعة، بغض النظر عن انتماءاتهم الوطنية أو الدينية، له أهمية قصوى".

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا تؤكد "موقفها المبدئي الداعم لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها".

وأضافت: "نتوقع من جميع الدول التي لها تأثير على الوضع في سوريا أن تساهم في تطبيعه. ونحن ملتزمون بالتنسيق الوثيق للجهود مع الشركاء الأجانب من أجل تسريع تهدئة الوضع".

ليلة داميه في الساحل السوري

وتأتي هذه التصريحات، عقب ليلة دامية شهدتها منطقة الساحل السوري، حيث أعلنت قوات الأمن السورية أنها تخوض اشتباكات غرب البلاد مع مجموعات مسلحة تابعة للضابط السابق سهيل الحسن الذي كان من أبرز قادة الجيش خلال حكم بشار الأسد.

 

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الجمهورية العربية السورية الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الساحل السوري المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا سوريا

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