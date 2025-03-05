ابتعدوا عن أماكن "النصرة"، رسائل تصل هواتف السوريين من أرقام باسم إسرائيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، رسائل نصية وصلت إلى هواتفهم، من أرقام تحمل اسم إسرائيل، وبعضها باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

رسائل غامضة تصل إلى السوريين

وتضمنت هذه الرسائل تحذيرا لأهالي سوريا: "إلى الأهالي في ريف حمص الغربي، ابتعدوا عن أماكن تجمع إرهابيي النصرة".

رسائل غامضة، فيتو

ووصلت هذه الرسالة قبل أيام في الساعة 8:25 مساء، دون تحديد التاريخ الدقيق لإرسالها.

رسائل غامضة، فيتو

وقد سبق هذه الرسائل قبل أيام تقارير عن حدوث هزة أرضية بقوة 2.2 درجة في مدينة حمص وسط سوريا. وربط ناشطون بين تلقي هذه الرسائل التحذيرية ودوي انفجار ضخم، يُرجح أنه ناجم عن قصف أو عمل عسكري في المنطقة.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا رسالة أخرى تلقوها عبر هواتفهم جاء فيها: الإرهاب لا وطن ولا دين له، الاعتداءات الإرهابية تطل برأسها عليكم، ومن واجبنا الوقوف معكم في وجه الإرهاب الإسلامي المتطرف.. الزموا بيوتكم". كما تضمنت رسالة ثالثة نصا يقول: "سوريا بلد عريق لا ينبغي أن يحكمها الإرهاب".

وفي سياق متصل، ظهرت رسائل نصية مماثلة في مناطق أخرى من سوريا، منها رسالة موجهة إلى "أهل الساحل"، تحذرهم من الاقتراب من مراكز تجمع ما أسمته بـ"المخربين"، مُذيلة بعبارة "IDF" (جيش الدفاع الإسرائيلي). ورسالة أخرى تقول: "ما جرى هو البداية.. سوف نخبركم بالأماكن الآمنة خلال الأيام القادمة IDF".

وأثارت هذه الرسائل شكوكًا حول مصداقيتها، خاصة أن بعضها وصل من أرقام هواتف تعود إلى دولة بلجيكا، مما يرجح أنها قد تكون مُزيفة، كما أن بعض الرسائل لم تُذيّل بعبارة "IDF"، مما يزيد من الغموض حول مصدرها الحقيقي.

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