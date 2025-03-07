سيناريوهات الوضع في سوريا.. الأسد صفقة روسيا المنتظرة.. واحتواء الانقسامات السياسية والعرقية أبرز التحديات أمام أحمد الشرع

تشهد سوريا تطورات أمنية متسارعة، مع تصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية الجديدة والمجموعات المسلحة الموالية للرئيس السابق بشار الأسد، ولا سيما في مناطق الساحل السوري.

هذه المواجهات تُسلط الضوء على التحديات التي تواجه القيادة الانتقالية في دمشق، في ظل إرث من الانقسامات السياسية والعرقية، ووجود قوى إقليمية ودولية لها مصالح متشابكة في مستقبل البلاد.

التصعيد العسكري في الساحل السوري

واندلعت الاشتباكات في محافظة اللاذقية وجبلة بين قوات الأمن الحكومية ومسلحين يعتقد أنهم مرتبطون بقادة عسكريين سابقين في نظام الأسد، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأعلنت السلطات السورية فرض حظر تجوال في بعض المناطق، بينما لجأت إلى استخدام الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة لاحتواء الموقف.

في الوقت ذاته، تتزايد التحركات الأمنية في مناطق أخرى مثل حمص وطرطوس، وسط مخاوف من أن تمتد رقعة الاضطرابات إلى مناطق جديدة، خاصة في ظل تحذيرات من أن هذه الأحداث قد تكون مقدمة لصراع أوسع بين السلطة الجديدة والعناصر الموالية للنظام السابق.

التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة

وتُعَد الأزمة الحالية اختبارًا حقيقيًّا للحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، التي جاءت بعد سقوط نظام الأسد، ورغم أن السلطة الجديدة تحظى بدعم دولي وإقليمي، إلا أن وجود جيوب مقاومة داخلية يعكس صعوبة فرض الاستقرار في ظل إرث من الصراعات الطائفية والانقسامات السياسية.

أحد التحديات الكبرى يتمثل في التعامل مع الطائفة العلوية، التي كانت تُشكل العمود الفقري للنظام السابق. فبينما هناك فئات من العلويين مستعدة للانخراط في العملية السياسية الجديدة، فإن فئات أخرى لا تزال ترى في سقوط الأسد تهديدًا لمستقبلها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المسألة الكردية تظل معضلة أخرى، حيث ترفض بعض الفصائل الكردية نزع سلاحها بالكامل، مطالبة بضمانات سياسية لحكم ذاتي موسّع، وهو ما يثير توترات مع الحكومة في دمشق ومع تركيا، التي ترفض أي وجود كردي مسلح قرب حدودها.

السيناريوهات المحتملة لمستقبل سوريا

أمام هذا المشهد المعقد، هناك عدة سيناريوهات لمستقبل البلاد خلال الأشهر المقبلة، أولها نجاح الحكومة في فرض الاستقرار، فإذا تمكنت الحكومة من احتواء التمرد وإقناع القوى الداخلية والإقليمية بضرورة دعم المرحلة الانتقالية، فقد يكون هناك أفق لاستقرار تدريجي، خاصة إذا تم تقديم ضمانات سياسية للأطراف المختلفة، بما في ذلك الطائفة العلوية، والقوى الكردية، والمجموعات السنية التي كانت محسوبة على المعارضة.

أما السيناريو الثاني هو تصاعد التمرد ودخول البلاد في موجة جديدة من العنف، ففي حال استمرت الاشتباكات واتسعت رقعة العنف، قد نشهد موجة جديدة من الفوضى المسلحة، مما قد يدفع قوى إقليمية إلى التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء عبر دعم الفصائل المسلحة أو ممارسة ضغوط سياسية على الحكومة الانتقالية.

والسيناريو الثالث هو صفقة سياسية تشمل تسليم الأسد مقابل توسيع النفوذ الروسي، رغم أن الأسد لم يعد في السلطة رسميًا، فإن بعض التقارير تشير إلى أن موسكو قد تسعى لضمان خروجه من المشهد تمامًا مقابل تعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في سوريا. قد يشمل هذا السيناريو اتفاقًا يتيح لروسيا توسيع قاعدتها في حميميم، والحصول على امتيازات اقتصادية طويلة الأمد، مقابل تعهدها بعدم دعم أي محاولة لعودة الأسد إلى المشهد.

الدور الروسي وتأثيره على مستقبل سوريا

تبقى روسيا أحد اللاعبين الرئيسيين في سوريا، حيث لا تزال تمتلك نفوذًا واسعًا من خلال وجودها العسكري في الساحل السوري وعلاقاتها مع القوات الأمنية والعسكرية. في حال تم التوصل إلى تفاهم روسي-غربي بشأن مستقبل البلاد، فقد نشهد إعادة هيكلة للمشهد السياسي والعسكري، وهو ما قد يُفضي إلى تسويات بين القوى المتناحرة.

لكن في المقابل، هناك مخاوف من أن يؤدي أي تحرك لإقصاء الأسد بالكامل إلى ردود فعل عنيفة من الموالين له، خاصة في ظل استمرار وجود بعض عناصر النظام السابق داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية.

الوضع في سوريا ما زال هشًّا، مع وجود تحديات سياسية وأمنية كبيرة تواجه الحكومة الجديدة. السيناريوهات المستقبلية تعتمد بشكل أساسي على قدرة السلطة الانتقالية على احتواء التمردات الداخلية، وإيجاد تفاهمات مع الأطراف الدولية الفاعلة، ولا سيما روسيا والولايات المتحدة وتركيا.

والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأحداث، سواء باتجاه الاستقرار التدريجي، أو نحو موجة جديدة من الاضطرابات قد تُعيد سوريا إلى مربع الفوضى والصراع المسلح.

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