الخميس 06 مارس 2025
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خارج الحدود

اعتقال أبرز رئيس للمخابرات الجوية في عهد حافظ الأسد

قوات الأمن السورية،
قوات الأمن السورية، فيتو

 ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، في تقرير لها مساء اليوم الخميس، إن قوات الأمن في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية شمال غرب سوريا، تمكنت من اعتقال رئيس المخابرات الجوية السابق اللواء إبراهيم حويجة.

اعتقال إبراهيم حويجة في اللاذقية

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر بإدارة الأمن العام قوله: "بعد الرصد الدقيق والتحري تمكنت قواتنا في مدينة جبلة من اعتقال اللواء المجرم إبراهيم حويجة رئيس المخابرات الجوية السابق في سوريا والمتهم بمئات الاغتيالات بعهد  حافظ الأسد".

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وأوضحت وكالة سانا أن إبراهيم حويجة  أشرف على اغتيال الزعيم الدرزي اللبناني كمال جنبلاط مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي في مارس 1977.

وتزامن إعلان اعتقال اللواء إبراهيم حويجة مع اندلاع اشتباكات عنيفة في ريفي جبلة واللاذقية سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى من قوات الأمن ومجموعات مسلحة من فلول ميليشيات الأسد.

وبدأت التطورات الخطيرة عندما باشرت قوات الأمن العام حملة أمنية في ريف جبلة.

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إبراهيم حويجة سوريا اللاذقية رئيس المخابرات الجوية

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