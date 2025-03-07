الجمعة 07 مارس 2025
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خارج الحدود

إيران تحذر من اشتعال منطقة الشرق الأوسط بعد تهديد ترامب النووي

علم إيران، فيتو
علم إيران، فيتو

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة، أن البرنامج النووي الإيراني لا يمكن تدميره بالوسائل العسكرية، وأي هجوم إسرائيلي سيؤدي إلى "إشعال الشرق الأوسط".

وقال عراقجي لوكالة فرانس برس: "لا يمكن تدمير البرنامج النووي الإيراني عسكريا.. إنها تكنولوجيا أتقناها، وهي موجودة في عقول الناس ولا يمكن قصفها".

وأشار الوزير إلى أن طهران لديها القدرة على رد "قوي جدا" على أي هجوم. وأضاف أنه لا يعتقد أن إسرائيل ستشن عمليات قتالية ضد إيران، لأن ذلك سيؤدي إلى "حريق كبير" في منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن سابقا أنه أرسل رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وأضاف أنه يفضل عقد صفقة مع طهران حول البرنامج النووي الإيراني بدلا من محاولة حل القضية النووية الإيرانية بالوسائل العسكرية.

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