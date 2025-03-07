ترودو يبكي بسبب ترامب..اعرف السبب

ذكرت صحيفة ديلي ميل أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بكى أثناء حديثه مع الصحفيين اليوم، بسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ترودو يبكي بسبب رسوم ترامب الجمركية

وقال ترودو وهو يذرف الدموع: "في كل يوم قضيته وأقضيه في هذا المنصب، أضع مصالح الكنديين في المقام الأول وأدعمهم".

وبحسب المنشور، فإن ترودو كان منزعجا وحزينا بسبب حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، والتي اندلعت في الأيام الأخيرة لرئيس الوزراء في منصبه.

الولايات المتحدة تعريفات جمركية

وفرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25% على البضائع القادمة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات القادمة من الصين.

وبحسب البيت الأبيض، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وقمع التهديدات الصادرة من الدول المجاورة، أي الهجرة غير الشرعية وتوريد الفنتانيل.

كما أكد الرئيس دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ دون استثناء، مضيفا أنه لم يعد هناك خيارات ممكنة أمام المكسيك أو كندا لتجنبها.

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي إن الولايات المتحدة بقرارها فرض الرسوم الجمركية بدأت حربا تجارية ضد أوتاوا.

ووفقا لرئيس الوزراء، سترد البلاد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على ما يقرب من 107 مليارات دولار من البضائع الأمريكية، موضحا أن القيود تدخل حيز التنفيذ فورا على بضائع بقيمة 30 مليار دولار كندي، والباقي بعد 21 يوما.

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