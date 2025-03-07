الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: لن نسمح بامتلاك إيران سلاحا نوويا وبعثت رسالة إلى خامنئي أمس

خامنئي، فيتو
خامنئي، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إنه يفضل التوصل لاتفاق مع إيران، كاشفا "بعثت برسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي أمس”.

 

وأضاف ترامب: “يجب القيام بشيء حيال إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي”.

 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن إدارة ترامب أنقذت 38 رهينة من غزة ولن تتوقف حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم.

 

إنقاذ 38 رهينة من غزة

وكان ترامب نشر منشورا عبر منصته "تروث سوشيال" حذر فيه حركة "حماس" قائلا: "شالوم حماس، وتعني مرحبا ووداعا، يمكنك الاختيار: إما إطلاق سراح جميع الرهائن الآن، أو ستكون النهاية بالنسبة لكم".

 

ترامب يهدد حماس: اتخذوا قرارا ذكيا وإلا

 وأضاف ترامب: "نرسل لإسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة ولن يكون هناك أي عضو في حماس آمنا إذا لم تنفذ ما أقول. اتخذوا قرارا ذكيا. أطلقوا سراح الرهائن الآن، وإلا فستواجهون الجحيم لاحقا!".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكى ترامب خامنئي إيران

مواد متعلقة

الخارجية الأمريكية: إدارة ترمب أنقذت 38 رهينة من غزة ولن تتوقف
ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة اختطاف فتاة سوهاج

وزير جيش الاحتلال: لا نثق بنظام الشرع وسنبقى لفترة غير محددة بالأراضي السورية

عمر مرموش يحصد أول جائزة مع مانشستر سيتي

الزمالك يهدد ثلاثي الأهلي بالغياب أمام بيراميدز

صدمة في بيراميدز بسبب إصابة نجمه الدولي

هل الصلاة بسرعة مقبولة؟ تعليق مفاجئ من علي جمعة على تريند أيمن ممدوح عباس (فيديو)

مفاجأة، اتحاد الكرة يحذف منشور حكام مباراتي كأس مصر اليوم

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 7 مارس 2025 (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

عرض لوحة "الحجاج" في مزاد بموسكو مقابل 1.5 مليون دولار

سقوط حافلة تقل 45 راكبًا من منحدر في البرازيل

صراع الكيف الدموي، 22 قتيلا في اشتباكات مسلحة بين عصابات المخدرات بالإكوادور (فيديو)

أقوى صاروخ لدى ماسك، لحظة تحطم "ستارشيب" وتساقط حطامه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر النحاس اليوم الجمعة، آخر تحديث

بكام كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

يبدأ بـ 32 جنيها للكيلو، أسعار السكر اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية عسكرية في التاريخ "حروب المرتدين"

طالب يسأل: في نهاية كل صلاة بنسلم يمين وشمال.. على مين وليه؟ علي جمعة يجيب

هل الصلاة بسرعة مقبولة؟ تعليق مفاجئ من علي جمعة على تريند أيمن ممدوح عباس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية