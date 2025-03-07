ترامب: لن نسمح بامتلاك إيران سلاحا نوويا وبعثت رسالة إلى خامنئي أمس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إنه يفضل التوصل لاتفاق مع إيران، كاشفا "بعثت برسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي أمس”.

وأضاف ترامب: “يجب القيام بشيء حيال إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن إدارة ترامب أنقذت 38 رهينة من غزة ولن تتوقف حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم.

إنقاذ 38 رهينة من غزة

وكان ترامب نشر منشورا عبر منصته "تروث سوشيال" حذر فيه حركة "حماس" قائلا: "شالوم حماس، وتعني مرحبا ووداعا، يمكنك الاختيار: إما إطلاق سراح جميع الرهائن الآن، أو ستكون النهاية بالنسبة لكم".

ترامب يهدد حماس: اتخذوا قرارا ذكيا وإلا

وأضاف ترامب: "نرسل لإسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة ولن يكون هناك أي عضو في حماس آمنا إذا لم تنفذ ما أقول. اتخذوا قرارا ذكيا. أطلقوا سراح الرهائن الآن، وإلا فستواجهون الجحيم لاحقا!".

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