موعد مباراة ليفربول المقبلة ضد ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب أنفيلد، مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

ترتيب ليفربول وساوثهامبتون

يحتل ليفربول المركز الأول برصيد 67 نقطة، بفارق 13 نقطة عن آرسنال صاحب المركز الثاني، في المقابل يحتل ساوثهامبتون المركز الـ 20 والأخير في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.



موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

تقام مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون غدا السبت 8 مارس 2025 في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

وتنقل مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر الناقل الحصري للبطولة قنوات بين سبورتس وعبر قناة Sports HD 1.

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