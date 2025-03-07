الجمعة 07 مارس 2025
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رياضة

موعد مباراة ليفربول المقبلة ضد ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

 يستضيف ملعب أنفيلد، مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

 

ترتيب ليفربول وساوثهامبتون

 يحتل ليفربول المركز الأول برصيد 67 نقطة، بفارق 13 نقطة عن آرسنال صاحب المركز الثاني، في المقابل  يحتل ساوثهامبتون المركز الـ 20 والأخير في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.


موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

 تقام مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون غدا السبت 8 مارس 2025 في تمام الساعة 5 مساء  بتوقيت القاهرة.


القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

 وتنقل مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر الناقل الحصري للبطولة قنوات بين سبورتس وعبر قناة Sports HD 1.

 

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