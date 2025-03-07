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رياضة

بقيادة مرموش، موعد مباراة مانشستر سيتي أمام نوتنجهام

مرموش
مرموش

يستعد مانشستر سيتي بقيادة النجم المصري عمر مرموش لمواجهة صعبة ضد نوتنجهام فورست في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام غدا السبت، الموافق 8 مارس 2024، على ملعب "سيتي جراوند"، معقل فريق نوتنجهام فورست، في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويدخل مانشستر سيتي المواجهة القادمة وعينه على النقاط الثلاث، لمواصلة الضغط على منافسيه في صراع الصدارة.

على الجانب الآخر، يطمح نوتينجهام فورست في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، في ظل سعيه للابتعاد عن مراكز الهبوط.

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره بليموث أرجايل بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2024-25.

وفي السياق ذاته، يواصل النجم المصري عمر مرموش تألقه الكبير مع مانشستر سيتي، حيث دخل قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف في شهر فبراير، بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه خلال مواجهة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد.

مرموش استطاع هز شباك نيوكاسل بثلاثة أهداف مميزة، أظهر خلالها مهاراته في التحرك السريع والتسديد الدقيق، ما جعله أحد نجوم اللقاء بلا منازع.

ومن بين أهدافه الثلاثة، تم ترشيح اثنين لجائزة أفضل هدف في الشهر داخل النادي السماوي.

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