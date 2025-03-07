برشلونة في مهمة صعبة من أجل الحفاظ على الصدارة بالليجا

يتطلع فريق برشلونة لتعزيز صدارته للدوري الإسباني، عندما يستضيف فريق أوساسونا غدًا السبت، في الجولة 27 من الليجا.

مهمة صعبة لبرشلونة

يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة أمام أتلتيكو مدريد، وثلاث نقاط أمام الريال، فيما يتواجد أوساسونا في المركز 11 برصيد 33 نقطة.

ويقدم برشلونة عروضًا جيدة منذ بداية العام الحالي، ولم يخسر الفريق في أي مباراة رسمية منذ بداية عام 2025، وهي الفترة التي شهدت تتويجه بلقب كأس السوبر الإسباني، وتعادله مع أتلتيكو مدريد 4-4 في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس ملك إسبانيا، وفوزه على بنفيكا 1-0 في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل برشلونة اللقاء، ولديه سجل جيد على ملعبه، ولم يخسر في آخر 7 مباريات خاضها على أرضه بكافة المسابقات.

ويملك برشلونة أفضلية نسبية على أوساسونا، والتقيا في 22 مباراة، فاز برشلونة في 17، وخسر في 3، وتعادلا في مباراتين.

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