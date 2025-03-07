نونو سانتو يتحدث عن مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

قال نونو سانتو مدرب نوتنجهام، إن فريقه سيتعامل مع مباراته أمام مانشستر سيتي، غدا السبت، مثل أي مباراة أخرى.

سانتو يتحدث عن مواجهة مانشستر سيتي

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن نوتنجهام، الذي يحتل المركز الثالث، سيواجه السيتي، رابع الترتيب، والذي يسعى لإنقاذ موسمه مع تزايد المنافسة على إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

وسيبتعد نوتنجهام بفارق 4 نقاط عن الفريق الذي يدربه بيب جوارديولا، حال فوزه على ملعب سيتي جراوند، حيث لم يخسر الفريق في أي مباراة عليه منذ نوفمبر الماضي.

وأوضح نونو "نهج التعامل مع المباراة كما هو. لم يتغير أي شيء".

وأضاف "يجب أن تدرك أنك ستواجه فريقا جيدا، خصما كان قادرا على الهيمنة على كل البطولات على مدار الأعوام الماضية، ومدربا لديه تأثير كبير على الرياضة، ولاعبين رائعين".

وخسر فورست بثلاثية نظيفة على ملعب الاتحاد في ديسمبر الماضي، ويعتقد نونو أن صفقات مانشستر سيتي الشتوية، وعودة اللاعبين المصابين، تجعلهم منافسا صعبا للغاية هذه المرة.

وضم السيتي، عمر مرموش وفيتور ريس وعبد القادر حوسانوف ونيكو جونزاليس في فترة الانتقالات الأخيرة، مقابل 190 مليون إسترليني.

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