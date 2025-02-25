فوائد تناول بذور الكتان للوقاية من أمراض القلب

تحتوي بذور الكتان على عناصر غذائية تدعم صحة القلب والصحة العامة، وقد تقلل من عوامل الخطر لأمراض القلب، مثل تحسين مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

تتوفر بذور الكتان كبذور كاملة ومطحونة وزيت بذور، وتتميز بملف غذائي مثير للإعجاب، حيث توفر الألياف وحمض أوميجا 3 الدهني والليجنين - وهي مركبات نباتية قوية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

العناصر الغذائية في بذور الكتان

نظرًا لصعوبة هضم بذور الكتان الكاملة وفقد زيت بذور الكتان بعض العناصر الغذائية أثناء المعالجة، فإن تناول بذور الكتان المطحونة يوفر فوائد بذور الكتان بالكامل.

يتفق معظم الخبراء على تناول 1 إلى 2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة يوميًا، وهو ما يعادل 7 إلى 14 جرامًا (جم).

تحتوي ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة على:

السعرات الحرارية: 37

البروتين: 1 جرام

الكربوهيدرات: 2 جرام

الألياف: 2 جرام

حمض أوميجا 3 الدهني: 2 جرام

الثيامين: 10% من القيمة اليومية

النحاس: 9% من القيمة اليومية

المنجنيز: 8% من القيمة اليومية

المغنيسيوم: 7% من القيمة اليومية

فوائد بذور الكتان لصحة القلب

بذور الكتان مصدر جيد لحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وحمض ألفا لينولينيك هو حمض دهني أوميجا 3 ومفيد بشكل خاص لصحة القلب، ويتم تصنيف أوميجا 3 على أنها دهون غير مشبعة "صحية".

تقلل من عوامل الخطر لأمراض القلب

كشفت التجارب السريرية على اشخاص يعانون من ارتفاع مستويات الدهون وارتفاع ضغط الدم - وكلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب - آثار 36 جرامًا من مسحوق بذور الكتان على هذه المقاييس.

بعد 8 أسابيع، شهدت مجموعة العلاج تحسنات في:

ضغط الدم الانقباضي

ضغط الدم الانبساطي

الدهون الثلاثية

الكوليسترول الكلي

الكوليسترول "الضار" منخفض الكثافة (LDL)

الكوليسترول "الجيد" عالي الكثافة (HDL)

انخفض الكوليسترول LDL بنحو 9٪ في هذه الدراسة. تقدر دراسة بارزة أجريت عام 2003 أن

انخفاض الكوليسترول LDL بنسبة 1٪ يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي بنسبة 1.2٪ إلى 2٪.

هذا يعني أن حتى التحسينات الصغيرة في الكوليسترول LDL قد يكون لها تأثير كبير على صحة القلب.

تساعد في الحفاظ على وزن معتدل

السمنة هي عامل خطر لأمراض القلب، ويمكن الحفاظ على الصحة القلب من خلال الحفاظ على وزن معتدل باستخدام بذور الكتان.

كشفت الدراسات على تناول منتج بذور الكتان - يحتوي إما على 2560 مليجرامًا (مجم) أو 1280 مليجرامًا من قشور بذور الكتان (المخاط) - مرتين يوميًا مع الوجبات العلاقة بين الوزن وبذور الكتان.

فأظهرت النتائج أن 68٪ من أولئك الذين تناولوا منتج 2560 مليجرامًا و46٪ من أولئك الذين تناولوا منتج 1280 مليجرامًا شهدوا انخفاضًا في الوزن بنسبة 5٪ على الأقل.

فوائد صحية أخرى لبذور الكتان

على الرغم من أن بذور الكتان لها فوائد عديدة للقلب، إلا أنها قد تؤثر على مناطق أخرى من الصحة:

قد تحمي من السرطان

اللجنين هي مركبات نباتية تمت دراستها لخصائصها القوية في مكافحة السرطان، وعلى وجه الخصوص، قد تحمي منتجات بذور الكتان، في الدراسات البشرية والحيوانية وأنابيب الاختبار، من سرطانات:

الثدي

القولون

الجلد

الدم

تمنع الإمساك

يستهلك الرجال حوالي 5٪ من تناولهم اليومي الموصى به من الألياف، وتستهلك النساء حوالي 8٪ من تناولهم اليومي الموصى به من الألياف.

الألياف - القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان - تدعم صحة الأمعاء عن طريق تغذية بكتيريا الأمعاء المفيدة، وقد تعمل الألياف غير القابلة للذوبان، على وجه التحديد، على منع الإمساك وتعزيز حركة الأمعاء المنتظمة عن طريق إضافتها إلى محتوى البراز.

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