هل مصر جاذبة ومؤهلة للاستثمار الأجنبي؟!

على الرغم من سعي الحكومة لإزالة معوقات الاستثمار الأجنبي في مصر، إلا أن قيمة ذلك الاستثمار ما زالت صغيرة ومحدودة، فتلك القيمة لم تتعد في أفضل أوقاتها الـ 10 مليارات دولار ومن المفترض ألا تقل عن 40 مليار دولار، نظرا للإمكانات الكبرى التي تتمتع بها مصر مقارنة بأي دولة أخرى ترتفع فيها نسب الاستثمار الخارجي..

لكن ما زالت مصر تعاني معوقات في سبيل ضخ استثمارات أجنبية، لعل من أبرزها انتظار المستثمر الموافقات خاصة الأمنية على مشروعه فترة تطول أحيانا، ومع الروتين الذي مازال مهيمنا على بعض القطاعات على الرغم من إعلان الحكومة عن الرخصة الذهبية لبعض المستثمرين أو الشركات العالمية.

فمصر فرصها الواعدة للاستثمار الأجنبي ضخمة جدا منها السوق الإفريقية حيث يُمكن أن تروج مصر لنفسها لتصبح بوابة تجارية واعدة للسوق الإفريقي عبر محافظات جنوب الصعيد، بالترويج لطريق (القاهرة-كيب تاون) إذ يُمثل سكان إفريقيا 17.5% من حجم السكان العالمي، وهم بذلك سوق استهلاكية واعد يُمكن أن يحول مصر إلى مركز لوجيستي عالمي في مجال الموانئ الجافة..

فضلًا عن إمكانية استغلال موارد إفريقيا المائية والأراضي الزراعية لتحويل مصر إلى مركز عالمي للغذاء، لا سيما بعد انهيار سلاسل التوريد نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية، وبروز حالة اللايقين في العلاقات الأوروبية الروسية.. وعليه، يُمكن أن تستفيد مصر من موقعها الجغرافي في الربط البري القائم مع الأردن والعراق والمملكة العربية السعودية، وبالتالي تكون وظّفت موقعها الجغرافي الذي يتوسط العالم.



كما من الممكن أن تتميز مصر في مجال النقل الجوي فتمثل البيئة الجغرافية المصرية، التي تتوسط فيها مصر قارات العالم، فرصًا واعدة في مجال النقل الجوي. وفي هذا السياق، يُمكن للحكومة المصرية أن تستغل هذا الموقع عبر طرح موانئ القاهرة والغردقة وشرم الشيخ وأسوان للاستثمار الأجنبي لتنافس مواني أقل منها في الأهمية، ولكنها تتجاوزه من حيث عدد المسافرين والرحلات.

يصحب هذه التوسعة تحويل شركة مصر للطيران لشركة عالمية تنافسية، وسينعكس ذلك إيجابيًا على السياحة المصرية لاسيما سياحة الترانزيت التي تعدُّ كنزًا غير مستغل حتى الآن. وتتلخص سياحة الترانزيت في تشجيع المسافرين على الخروج من المطار للاستمتاع بالمنتج السياحي المصري، والتعرف عليه.

ويرى عديد من خبراء السفر أن عملية خروج مسافر الترانزيت من المطار، لها عديد من المكاسب، أبرزها التعرف عن قرب على المنتج السياحي المتوفر، ما يُشجعه على تكرار الزيارة سواءً بشكلٍ منفرد أو مع عائلته وأصدقائه.



كما أن هناك مجال الطاقة المتجددة والمستدامة فتمتلك مصر فرصًا استثمارية هائلة لم تكن مستغلة من قبل في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، خاصة أن مصر بها ثروات ضخمة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يُمثل فرصًا استثمارية يُمكن ترويجها خلال قمة المناخ العالمية المزمع انعقادها في شرم الشيخ نوفمبر 2025.

ويُمكن للدولة المصرية إتاحة الفرصة أمام الشركات العالمية للاستثمار في هذه المصادر مع إتاحة إمكانية تصدير منتجها إلى دول الجوار القريب (دول إفريقيا جنوب الصحراء، الأردن، العراق)، أو الجيران على الضفة الشمالية من المتوسط التي تعاني من مشكلات الطاقة التي كانت الحرب الروسية الأوكرانية كاشفة لها بشكلٍ أو بآخر، ما يفتح إمكانية أن تستثمر الدول الأوروبية بنفسها في هذه المجالات، خاصة أنها تواجه مشكلات كبيرة في مجال الطاقة، وبالتالي يُمكن لمصر أن تطرح نفسها مركزًا عالميًا للطاقة المستدامة والنظيفة.



ورغم ذلك تتعدد الأسباب التي تسهم في بطء وتيرة الاستثمارات في مصر، وقد ذكر أحد الخبراء الأجانب أن منها المشكلات التي تعوق قدرة الاقتصاد المصري على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تنتمي إلى نوعين أساسيين، الأولى تتعلق بمناخ الاستثمار في مصر..

ومن أهمها ضعف المؤشرات الكلية لأداء الاقتصاد المصري والمتمثلة في انخفاض معدل النمو الاقتصادي، وارتفاع حجم الدين الخارجي، وعدم استقرار سعر الصرف ووجود سوق موازية، فضلًا عن ضعف البنية الأساسية المصرية وانخفاض کفاءة مؤسسات الأعمال الوطنية وانخفاض جودة المنتجات المصرية بوجه عام، وضعف کفاءة عنصر العمل المصري.

وعن النوع الثاني من المشكلات، فهي مشكلات تتعلق بغياب نموذج محدد للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يجب أن تسعى إليه استراتيجية جذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية، فغياب هذا النموذج أدى عمليًا إلى ضعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على الاقتصاد المصري خلال العقود الأربعة المنقضية..

إضافة إلى تعزيز الاختلال القطاعي الذي يعاني منه هيکل الاقتصاد المصري، إذ تركزت تلك الاستثمارات بالأساس في قطاع الصناعات الاستخراجية، وتلاها قطاع الخدمات بينما لم تتوجه سوى نسبة ضئيلة إلى قطاعَي الزراعة والصناعة التحويلية.

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