قانون العمل الجديد وبيئة العمل الصالحة

بعد إقرار مجلس الشعب قانون العمل الجديد أرى أنه قانون به مواد بالفعل ستفيد العامل مع بعض المواد التي تصب في مصلحة صاحب العمل بالطبع، بما يجعل هناك توازنا في القانون، ومن أبرز المواد التي أراها مناسبة جدا للعامل تلك المادة الخاصة بما كان يعرف ب استمارة 6، أو استمارة الفصل بصورة قانونية..

فاستمارة 6 من المفترض أن يُقدمها صاحب العمل للتأمينات الاجتماعية أو الجهات الحكومية التي تُثبت إنهاء خدمة المؤمن عليه في المنشأة، والتي تُعد أحد الحواجز التي تُعيق الموظف في الحصول على نهاية خدمة في مكان والانتقال إلى آخر.

لكن كثيرا ما يحدث أنه عندما يتقدم العامل لوظيفة في القطاع الخاص ويُقبَل يشترط عليه صاحب العمل توقيع استمارة 6 مسبقا، أي توقيع على استقالته مسبقا حتى يستخدمها صاحب العمل إذا أراد فصل العامل دون أي عقوبات من مكتب العمل أو أي جهة قانونية، فيفصل صاحب العمل العامل فصلا تعسفيا لكن قانونيا باستخدامه استمارة 6 التي تثبت أن العامل هو الذي تقدم باستقالته، وطبعا هذا غير صحيح، فقد أُجْبِر العامل في بداية عمله على التوقيع على استقالته مسبقا، وبهذه الصورة يتنصل صاحب العمل من حقوق العمال.

وأحيانا يستخدم صاحب العمل استمارة 6 بصورة تعسفية، فإذا أراد العامل بالفعل ترك عمله للالتحاق بآخر هنا يرفض صاحب العمل تقديم هذه الاستقالة للتأمينات الاجتماعية أو أي جهة حكومية أخرى؛ مما يجعل العامل لا يستطيع الالتحاق بعمل آخر رغم تركه العمل عند صاحب العمل الذي يرفض تقديم الاستقالة للجهات الرسمية، ويساوم العامل على التخلي عن حقوقه أو حتى سداد مبالغ مالية كبيرة في مقابل تقديم استمارة 6 للجهات الحكومية.

فكانت استمارة 6 من منغصات العمل بالفعل وكالسيف المسلط على رقاب العمال، فجاء القانون الجديد ليعدل الوضع ويعزز الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص من خلال إلغاء استمارة 6، وقد نص القانون على أنه لن يتم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة -مكاتب العمل؛ مما يضع حدًّا لممارسات الفصل التعسفي.

ومن مميزات قانون العمل الجديد أنه تضمن إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم، بالإضافة إلى تنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التي أفرزها التطور التكنولوجي أو الضرورات العملية، مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية؛ بما يضمن حمايةً حقوق جميع الأطراف في هذّه الأنواع المستحدثة.

ويضع قانون العمل الجديد ضوابط عادلة فيما يخص الإجازات المرضية وتحديد تعويضاتها المالية، وحماية العامل من الفصل التعسفي أثناء فترة المرض، وتعزيز التوازن بين العامل وصاحب العمل في حالات الإجازات الطويلة.

كما يشمل قانون العمل الجديد إجراءات لحماية حقوق المرأة العاملة، منها إجازات الأمومة لفترات مناسبة، عدم التمييز ضد المرأة في فرص التوظيف، فضلا عن حقوق متكاملة لذوي الإعاقة، تضمن لهم فرصًا عادلة في سوق العمل.

ومن النقاط الإيجابية التي أراها في قانون العمل الجديد تلك النقطة الخاصة بضوابط للحصول على تراخيص عمل للعمالة الأجنبية، فقد أكدت اللوائح الحكومية على اتساع إمكانية الشركات في استقدام العمالة الأجنبية، خاصة في المجالات الطبية، وكانت هذه الجزئية مما يثير التساؤل عن وضع العمالة المصرية..

فيحق لصاحب العمل بموجب تلك اللوائح والقوانين أن يستقدم ما يشاء من العمالة الأجنبية التي قد تكون أرخص من العمالة المصرية؛ مما كان سيؤثر على سوق العمل ووضع العمالة المصرية، لكن قانون العمل الجديد عالج تلك النقطة مما يعزز من تنظيم سوق العمل المصري؛ بما يحقق تكافؤ الفرص بين المصريين والأجانب، ويحمي حقوق العمال المصريين من المنافسة غير العادلة.

ووضع قانون العمل الجديد ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في كل المنشآت للوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل، لاسيما وأنه يراعي بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يرعين أطفالًا حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين.

في قانون العمل الجديد حرص على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وحماية حقوق جميع الأطراف بما يحقق التوازن المطلوب الداعم لجهود وخطوات تطوير سوق العمل، من خلال تجنب النزاعات واللجوء للطرق السليمة في حل المشكلات، الأمر الذي يسهم في توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتشجيع الشركات على توفير فرص عمل جديدة.

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