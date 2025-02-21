الجمعة 21 فبراير 2025
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إعادة إعمار غزة فرض عين على شركات المقاولات المصرية

تفرض الإرادة المصرية رأيها في قضية إعمار غزة؛ ليكون ذلك الإعمار في وجود الأهالي في غزة لا يبرحونها ولا يتركون وطنهم، كما كان يتمنى ترامب ونتنياهو، اللذان خطتا خطة شيطانية بتهجير أهل غزة، واستيلاء أمريكا عليها لتحويلها لمشروع استثماري كبير يدر العائد لصالح أمريكا وإسرائيل، كما يهدد أمن مصر.. 

وحاول ترامب -ولا يزال- بكل عنجهية وبلطجة فرض مشروعه على مصر والأردن وكافة دول المنطقة، لكن مصر وقفت عصية وتحدت تلك الإرادة العنجهية، بل وأظهرت العين الحمراء، وأنه لا سبيل لتلك الخطة الشيطانية إلا من خلال حرب ضروس ستأكل الأخضر واليابس.. 

فتراجعت إسرائيل كما تراجع ترامب أمام الموقف الصلب للإرادة المصرية التي لم تلن سواء بالترهيب أو بالترغيب، ولم يعلم ترامب أن سيناء عقيدة لدى المصريين لا يمكن التفريط فيها.

ورغم تصريحات إسرائيل بمنع دخول المعدات الثقيلة لغزة وعدم الإعمار إلا أن الإرادة المصرية تفرض واقعا، وتتمكن من إدخال المعدات الثقيلة للإعمار تمهيدا لدخول شركات المقاولات المصرية للقطاع لإعادة الإعمار بتكلفة كبيرة تتحملها مصر ودول الخليج، وقد أبدت شركات المقاولات المصرية موافقتها لدخول القطاع من منطلق وطني صرف، وليس من منطلق حسابات المكسب والخسارة.. 

لأن إعادة الإعمار لن تكون مربحة بأي حال من الأحوال لتلك الشركات التي ستكون مكلفة بإعادة البنية التحتية وما نتج عن تدمير أكثر من 60% من المباني، كما خلف القصف الإسرائيلي على القطاع أكثر من 50  مليون طن من الركام الذي قد تستغرق إزالته 21 عامًا بحسب تقرير للأمم المتحدة. 

ومن المعلوم أن عملية إعادة الإعمار قد تتكلف بين 40 إلى 80 مليار دولار وهو رقم ضخم جدا ينبغي أن يوضع خطة لجمع معظمه من الدول الغنية ودول العالم، مع ما ستساهم به مصر من جهد ومال وعمل دؤوب.

وقد وضع أحد كبار رجال المقاولات في مصر خطة للإعمار دون تهجير سكانه، قال إنها تكلفتها 27 مليار دولار ويتم تنفيذها على 3 سنوات فقط، ذاكرا أنه من الممكن بناء 200 ألف وحدة سكنية لتوفير مأوى لعدد سكان يتراوح بين 1.1 إلى 1.3 مليون فلسطيني بلا مأوى على مساحة 20 مليون متر مسطح مباني بمعدل 100 متر مربع لكل وحدة سكنية. 

وبالنسبة للتكلفة أوضح أن سعر المتر المربع للوحدة السكنية سيكلف ألف دولار ليصل إجمالي تكلفة إنشاء الوحدات 20 مليار دولار، إضافة إلى 4 مليارات دولار لإنشاء مشروعات بنية تحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي وخدمات متنوعة.. 

بجانب 3 مليارات آخرين لإنشاء الخدمات الصحية والرياضية والتجارية والترفيهية، لتصل إجمالي التكلفة 27 مليار دولار. أما عن مراحل التنفيذ وآلياته، ذكر أنه يمكن تنفيذ المشروع من خلال تعاون 40 إلى 50 شركة مقاولات، وينفذ على 6 مراحل تستغرق كلها 3 سنوات فقط، مستشهدًا بنموذج مصر في القضاء على العشوائيات وبناء مليون وحدة سكنية خلال السنوات الماضية. 

وفي هذا السياق، أكد رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، قدرة شركات المقاولات على المشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة أو غيرها من الدول العربية، سواء العراق أو ليبيا، مستندًا إلى الخبرات المتراكمة للشركات في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة خلال السنوات العشر الماضية، التي أسهمت في زيادة قدرات الشركات، سواء من حيث المعدات والكوادر البشرية أو كذلك الخبرات في تصميم وتنفيذ والإشراف على تنفيذ مشروعات ضخمة بأعلى جودة وبوقت قياسي. 

وفي نفس السياق، أكد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، وجود فائض طاقة إنتاجية لدى مصانع مواد البناء المصرية تكفي لتغطية احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة، مضيفًا أنه من الصعب تقدير حجم المطلوب من مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار، ولكن أبدى ثقته في قدرة الشركات المصرية على تنفيذ مشروعات إعمار غزة خلال 5 سنوات. 

فلدى مصر فائض في إنتاج الحديد والأسمنت، مما دفع جهاز حماية المنافسة للموافقة للشركات على خفض الطاقة الإنتاجية للأسمنت منذ يوليو 2021، وذلك بعدما بلغت الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت 80 مليون طن في حين يصل حجم الطلب المحلي إلى 47 مليون طن فقط، ونفس الأمر تصل الطاقة الإنتاجية لشركات الحديد  أكثر من 15 مليون طن في حين تصل الطاقة غير المستغلة لحوالي 7.26 مليون طن، وفق بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

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ونجد أن أبرز التحديات التي ستواجه إعادة إعمار قطاع غزة تتلخص في ضرورة إزالة الذخائر غير المتفجرة من القطاع من خلال أجهزة متخصصة، لضمان تنفيذ عملية الإنشاءات بسلامة، ومن التحديات أيضا عدم توافر مواد البناء اللازمة، وصعوبة نقلها داخليًا مما يرفع من تكلفة البناء، وكذلك تكلفة إزالة الركام. 

ومن المعلوم أنه نجاح أي خطة لإعادة إعمار قطاع غزة تتطلب 3 عوامل، أولها تحقيق استقرار داخلي في فلسطين وتحديد المسئول عن إدارة قطاع غزة، وثانيها وجود ضمانات دولية بعدم تجدد الحرب لعدم تدمير أي جهود لإعمار غزة، وثالثها توافر تمويلات من مانحين لتمويل تكلفة إعادة الإعمار للشركات المنفذة.

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