منها سورة الكهف للشيخ مصطفى إسماعيل، خريطة التلاوات اليوم 7 رمضان بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة، الموافق 7 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وماتيسر من سور الأحقاف/ محمد/ البينة 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسرمن سورة الكهف 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى / وما تيسرمن سورة القصص 30 ق



38: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسرمن سورة النحل 15 ق



09:27 (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسرمن سورة الفرقان 15 ق



وتذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة هذه المرة للشيخ مصطفى إسماعيل 42ق



47: 10 (ص)تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسرمن سورتى الروم/ لقمان30 ق



يعقبها شعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف بمناسبة العيد القومي للمحافظة وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وقناة مصر الأولي والفضائية المصرية.



قارئًا فضيلة الشيخ العزب سالم العزب سالم يقدمها الاعلامي سميرشهاب من إخراج جمال السعيد جمال السعيد علي.





ثم شعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد الهيئة الوطنية على القناة الثانية .

قرآن الجمعة القارئ السيد الغيطاني



الخطيب الشيخ د. هشام ربيع يقدمها الدكتور وليد الحسينى من إخرج عمرو نايل



12:55 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ على محمود وماتيسرمن سورة يوسف 15ق



13:20 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمود على البنا وماتيسرمن سورة



17:20 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وماتيسرمن سور النجم/ القمر/ الرحمن 38ق



18:14 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى / وماتيسرمن سورة آل عمران 15ق



18:48 (قرآن قبل العشاء ) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم /وماتيسرمن سورة النساء 15ق



21:13 (قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى المجادلة والحشر 15ق



15: 11 (مساءًقرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل /وما تيسر من سورة الرعد 45ق



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالعاطى ناصف وما تيسر من سورة البقرة 41ق



01:33بعد منتصف الليل) للشيخ حمدى الزامل/ وما تيسر من سورة الزخرف 15ق



01:50بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد حمد عامر/ وماتيسرمن سورة النمل 15ق



2:02بعد منتصف الليل) للشيخ إبراهيم الشعشاعىب وما تيسرمن سورة الشعراء 15ق



2:56بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة إبراهيم 30ق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.