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خارج الحدود

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل خطة المليار الدولار الإسرائيلية لتفكيك سوريا

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

كشف صحيفة أمريكية، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إقناع دروز سوريا برفض الحكومة الجديدة والمطالبة بحكم ذاتي ضمن نظام فيدرالي، وأنها تخطط لإنفاق أكثر من مليار دولار لتحقيق هدف تأليب الدولة.

وول ستريت جورنال تسرد خطة المليار دولار الإسرائيلية

جاء كشف صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن خطة المليار الدولار الإسرائيلية لتحريض الدروز، صبيحة إلقاء الرئيس السوري أحمد الشرع كلمته أمام القمة العربية بالقاهرة، الأربعاء، التي ندد فيها بالاعتداءات الإسرائيلية داخل سوريا، متهمًا تل أبيب بانتهاك حقوق السوريين منذ احتلالها الجولان عام 1967.

السيسي والشرع، فيتو
السيسي والشرع، فيتو

وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال، أن إسرائيل خصصت هذا التمويل -مليار دولار- لدعم الدروز جنوب سوريا، في خطوة قال محللون إنها تهدف إلى كسب تأييدهم لموقفها، وسط مخاوف إسرائيلية من التطورات السياسية في سوريا.

 

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن مسؤولين أمنيين أن إسرائيل تضغط دوليًا للحصول على تأييد نظام فيدرالي في سوريا، يضم مناطق عرقية وطائفية مستقلة، مع جعل المناطق الجنوبية القريبة من حدود إسرائيل منزوعة السلاح.

نتنياهو يهدد بإجراء عسكري لحماية دروز سوريا 

وكان رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد هدد بإجراء عسكري لحماية الأقلية الدرزية في سوريا، وقال: لن نسمح للنظام الإسلامي الراديكالي الجديد في سوريا بإلحاق الضرر بالدروز، وفق زعمه.

 

وبينما تروج مصادر فى الاحتلال، أن بعض الدروز في سوريا أبدوا مخاوفهم من الحكومة الجديدة، خرج آخرون في مظاهرات منددة بالعرض الإسرائيلي، مشددة على أن دروز سوريا متمسكون بسوريا موحدة. نقلت الصحيفة تصريحات للقيادي الدرزي في السويداء، ليث البلعوس، الذي أكد رفضه أي تدخل إسرائيلي، مشددًا على أن الدروز لا يريدون الحرب ولا يرغبون في تحويل سوريا إلى دولة طائفية.

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