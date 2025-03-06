جيش الاحتلال يزعم: استهدفنا مشتبها بهم كانوا يزرعون عبوة ناسفة بغزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه استهدف مشتبها بهم كانوا يزرعون عبوة ناسفة قرب قواته في شمال قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

واستشهد شخص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على تجمع لفلسطينيين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو أغار قبل قليل على حي الشجاعية شمالي قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي على الرغم من إقرار وقف إطلاق النار في القطاع.

ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 48,446، والإصابات إلى 111,852، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في 7 أكتوبر 2023، على قطاع غزة.

وأضافت وكالة وفا نقلا عن مصادر طبية، أن ستة شهداء و7 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولا يزال عدد من الضحايا والشهداء تحت أنقاض المباني المدمرة وفي الطرقات، وسط محاولات لإنقاذهم، غير أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

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