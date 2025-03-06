الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم: استهدفنا مشتبها بهم كانوا يزرعون عبوة ناسفة بغزة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه استهدف مشتبها بهم كانوا يزرعون عبوة ناسفة قرب قواته في شمال قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

واستشهد شخص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على تجمع لفلسطينيين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

txt

"الخارجية" تعقد لقاءات مع السفراء والمراسلين الأجانب لشرح الخطة العربية لإعادة إعمار غزة

كما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو أغار قبل قليل على حي الشجاعية شمالي قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي على الرغم من إقرار وقف إطلاق النار في القطاع.

ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة 

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 48,446، والإصابات إلى 111,852، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في 7 أكتوبر 2023، على قطاع غزة.

وأضافت وكالة وفا نقلا عن مصادر طبية، أن ستة شهداء و7 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولا يزال عدد من الضحايا والشهداء تحت أنقاض المباني المدمرة وفي الطرقات، وسط محاولات لإنقاذهم، غير أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضحايا العدوان الإسرائيلي غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

"الخارجية" تعقد لقاءات مع السفراء والمراسلين الأجانب لشرح الخطة العربية لإعادة إعمار غزة

حماس: ملتزمون بمراحل اتفاق غزة المختلفة
ads

الأكثر قراءة

غضب في الزمالك من قرعة الدوري، تعرف على السبب

طفل يسأل: هل المشاهد غير اللائقة في الأفلام حرام؟، علي جمعة: هذا رأي الشيخ حسب الله (فيديو)

بعد انتهاء المؤتمر، ممدوح عباس يتواجد في نادي الزمالك لهذا السبب

رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس بالقدس يعلق على صليب وزير الخارجية الأمريكي

الزمالك يرسل خطابا رسميا لـ اتحاد الكرة اعتراضا على التحكيم ويهدد بالتصعيد

بتوجيهات رئاسية، تحرير المصريين المختطفين من ميلشيا الدعم السريع بالسودان وعودتهم للقاهرة

يترتب عليها أحداث جسام لـ4 دول عربية، توفيق عكاشة يكشف دلالة مفاوضات حماس وأمريكا

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس، اعرف الأخضر وصل لكام

منوعات

المزيد

معمرة يابانية تدخل موسوعة "جينيس" كأكبر حلاقة في العالم

سائحون يدخلون البهجة على قلوب مرضى أورام الأقصر (صور)

شركة أمريكية تخطط لإطلاق قمر صناعي لمراقبة الأرض من مدار منخفض جدا

نجاح تجربة تاريخية لتحديد المواقع على القمر

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس 6-3-2025 بالأسواق

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

اختطاف ابن مصطفى شعبان في الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة عطرة للقارئ يوسف حلاوة من سورة الأنفال (فيديو)

الحلال والحرام بشروط، علي جمعة يوضح حكم الموسيقى والتمثيل في الإسلام

طفل يتساءل عن "الحضن في الفيلم".. وعلي جمعة يجيب: "في الهند ممنوع حد يبوس حد"

المزيد
الجريدة الرسمية