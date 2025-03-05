الأربعاء 05 مارس 2025
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خارج الحدود

الشرع: سوريا جزء من الحضن العربي خاصة مصر (فيديو)

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده الآن في مكانها الطبيعي وسط الأشقاء العرب، مشيرا إلى أن سوريا جزء من الحضن العربي وخاصة مصر.

وأضاف في تصريح لـ "العربية/الحدث" أن العدوان الإسرائيلي محاولة لاستغلال سقوط النظام في سوريا.

 

وكان الشرع قد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش القمة العربية التي عقدت في القاهرة أمس الثلاثاء لمناقشة إعادة إعمار غزة.

 

خطوة نحو حل الأزمات


وكان الشرع قد وصف في كلمة أمام القمة العربية الطارئة في القاهرة عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد سنوات من الغياب باللحظة التاريخية.

وشدد على أن سوريا كانت وما زالت جزءًا من "البيت العربي الكبير".

كما بيّن أن عودة سوريا إلى البيت العربي خطوة نحو حل الأزمات.

وتابع أن "عودتنا إلى الجامعة العربية تأكيد على دعمنا لكل القضايا العربية العادلة".

في حين أكد أن سوريا عازمة على المضي قدمًا في بناء مستقبل أفضل.

وكانت القمة العربية الطارئة قد انطلقت بوقت سابق أمس في العاصمة المصرية، من أجل الوصول إلى صيغة نهائية لخطة إعمار قطاع غزة المدمر.

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الرئيس السوري أحمد الشرع سوريا سقوط النظام في سوريا الرئيس عبد الفتاح السيسي اعادة اعمار غزة القمة العربية الطارئة

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