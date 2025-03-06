"الخارجية" تعقد لقاءات مع السفراء والمراسلين الأجانب لشرح الخطة العربية لإعادة إعمار غزة

عقدت وزارة الخارجية سلسلة لقاءات مع السفراء الأجانب المعتمدين بالقاهرة من آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، وكذلك ممثلى المنظمات الدولية، في إطار الجهود المبذولة للترويج للخطة العربية "للتعافى المبكر وإعادة الإعمار وتنمية غزة" التى اعتمدتها القمة العربية غير العادية بالقاهرة يوم ٤ مارس ٢٠٢٥.

إزالة ٥٠ مليون طن من الركام

وأوضحت الخارجية فى بيان لها اليوم الخميس، أنه تم استعراض خلال اللقاءات التصور الشامل للخطة العربية وعناصرها ومراحلها الثلاث والتى ستشمل إزالة ٥٠ مليون طن من الركام، وازالة الذخيرة غير المنفجرة، وتوفير وحدات سكنية مؤقتة، وبناء إجمالى ٤٦٠ ألف وحدة سكنية دائمة، واستعادة الخدمات الأساسية والشبكات والمرافق.

الخطة تم صياغتها بصورة تراعى حجم الدمار الواسع

وتم التأكيد خلال اللقاءات على أن الخطة تم صياغتها بصورة تراعى حجم الدمار الواسع داخل القطاع والحاجة الماسة لإغاثة الشعب الفلسطينى فى غزة وحتى يستعيد الحياة الطبيعية.

كما تناولت اللقاءات عدد من الموضوعات الأخرى من بينها تحقيق الأمن فى قطاع غزة من خلال تكثيف برامج التدريب للعناصر الشرطية الفلسطينية وبناء قدراتهم، فضلا عن تمكين السلطة الفلسطينية لعودتها للإشراف على قطاع غزة.

جلسة إحاطة موسعة

في ذات السياق، عقدت وزارة الخارجية جلسة إحاطة موسعة يوم الخميس ٦ مارس للمراسلين الأجانب ووسائل الإعلام الدولية، حيث تم تقديم عرض متكامل حول الخطة العربية وعناصرها المختلفة بشكل مفصل والتأكيد على بقاء الفلسطينيين على ارضهم، كما تناولت الجلسة مخرجات القمة العربية وما عكسه البيان الختامي من اعتماد الدول العربية للخطة المصرية، والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين، وتشكيل لجنة فلسطينية غير فصائلية من التكنوقراط لإدارة غزة، فضلا عن الترحيب باستضافة مصر لمؤتمر دولى لإعادة الإعمار بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة لحشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العربية.

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