الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

"الخارجية" تعقد لقاءات مع السفراء والمراسلين الأجانب لشرح الخطة العربية لإعادة إعمار غزة

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

عقدت وزارة الخارجية سلسلة لقاءات مع السفراء الأجانب المعتمدين بالقاهرة من آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، وكذلك ممثلى المنظمات الدولية، في إطار الجهود المبذولة للترويج للخطة العربية "للتعافى المبكر وإعادة الإعمار وتنمية غزة" التى اعتمدتها القمة العربية غير العادية بالقاهرة يوم ٤ مارس ٢٠٢٥.

 إزالة ٥٠ مليون طن من الركام

وأوضحت الخارجية فى بيان لها اليوم الخميس، أنه تم استعراض خلال اللقاءات التصور الشامل للخطة العربية وعناصرها ومراحلها الثلاث والتى ستشمل إزالة ٥٠ مليون طن من الركام، وازالة الذخيرة غير المنفجرة، وتوفير وحدات سكنية مؤقتة، وبناء إجمالى ٤٦٠ ألف وحدة سكنية دائمة، واستعادة الخدمات الأساسية والشبكات والمرافق. 

 الخطة تم صياغتها بصورة تراعى حجم الدمار الواسع

وتم التأكيد خلال اللقاءات على أن الخطة تم صياغتها بصورة تراعى حجم الدمار الواسع داخل القطاع والحاجة الماسة لإغاثة الشعب الفلسطينى فى غزة وحتى يستعيد الحياة الطبيعية. 

كما تناولت اللقاءات عدد من الموضوعات الأخرى من بينها تحقيق الأمن فى قطاع غزة من خلال تكثيف برامج التدريب للعناصر الشرطية الفلسطينية وبناء قدراتهم، فضلا عن تمكين السلطة الفلسطينية لعودتها للإشراف على قطاع غزة.

جلسة إحاطة موسعة 

في ذات السياق، عقدت وزارة الخارجية جلسة إحاطة موسعة يوم الخميس ٦ مارس للمراسلين الأجانب ووسائل الإعلام الدولية، حيث تم تقديم عرض متكامل حول الخطة العربية وعناصرها المختلفة بشكل مفصل والتأكيد على بقاء الفلسطينيين على ارضهم، كما تناولت الجلسة مخرجات القمة العربية وما عكسه البيان الختامي من اعتماد الدول العربية للخطة المصرية، والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين، وتشكيل لجنة فلسطينية غير فصائلية من التكنوقراط لإدارة غزة، فضلا عن الترحيب باستضافة مصر لمؤتمر دولى لإعادة الإعمار بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة لحشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

للترويج للخطة العربية إعادة الإعمار وتنمية غزة السفراء الأجانب المعتمدين آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين ازالة ٥٠ مليون طن من الركام قطاع غزة الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين

مواد متعلقة

القاهرة تحتضن القمة العربية الطارئة غدًا.. انطلاق اجتماعات وزراء الخارجية اليوم.. وعبد العاطي يعقد 9 لقاءات مع نظرائه العرب بقصر التحرير

عبد العاطي يبحث مع رئيس وزراء فلسطين التحضير للقمة العربية غدًا

عبد العاطى يؤكد لعمار الحكيم موقف مصر الداعم لأمن واستقرار العراق (صور)

عبد العاطى يكشف تفاصيل أول لجنة تشاور سياسى بين مصر والسودان بعد توقف 7 سنوات

عبد العاطي يعلن عن اجتماع بين مصر والسودان بشأن السد الإثيوبي غدًا

عبد العاطي يؤكد لوزيرة خارجية أيسلندا أهمية إعادة إعمار غزة في وجود الفلسطينيين

ads

الأكثر قراءة

غضب في الزمالك من قرعة الدوري، تعرف على السبب

طفل يسأل: هل المشاهد غير اللائقة في الأفلام حرام؟، علي جمعة: هذا رأي الشيخ حسب الله (فيديو)

بعد انتهاء المؤتمر، ممدوح عباس يتواجد في نادي الزمالك لهذا السبب

الزمالك يرسل خطابا رسميا لـ اتحاد الكرة اعتراضا على التحكيم ويهدد بالتصعيد

بتوجيهات رئاسية، تحرير المصريين المختطفين من ميلشيا الدعم السريع بالسودان وعودتهم للقاهرة

رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس بالقدس يعلق على صليب وزير الخارجية الأمريكي

يترتب عليها أحداث جسام لـ4 دول عربية، توفيق عكاشة يكشف دلالة مفاوضات حماس وأمريكا

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس، اعرف الأخضر وصل لكام

منوعات

المزيد

معمرة يابانية تدخل موسوعة "جينيس" كأكبر حلاقة في العالم

سائحون يدخلون البهجة على قلوب مرضى أورام الأقصر (صور)

شركة أمريكية تخطط لإطلاق قمر صناعي لمراقبة الأرض من مدار منخفض جدا

نجاح تجربة تاريخية لتحديد المواقع على القمر

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس 6-3-2025 بالأسواق

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

اختطاف ابن مصطفى شعبان في الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الحلال والحرام بشروط، علي جمعة يوضح حكم الموسيقى والتمثيل في الإسلام

طفل يتساءل عن "الحضن في الفيلم".. وعلي جمعة يجيب: "في الهند ممنوع حد يبوس حد"

معجزات الرسول، نبع المياه العذبة من بين أصابعه الشريفة

المزيد
الجريدة الرسمية