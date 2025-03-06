زغلول صيام يكتب: يعني ايه كأس عاصمة مصر؟! وماذا عن كأس مصر الأصلي؟! وكلام عن الشركة الألماني والذكاء الصناعي في قرعة الدوري!!

اللهم إني صائم …كلما أقرر راحة دماغي من هذا العك في الساحه الكروية يأتي جديد يستفزني ….لو أن الأمر قاصر على عك كروي في موضوع تنظيم مسابقة أو جدل تحكيمي كنت لن أتوقف عنده، ولكن عندما يكون الأمر خاص بتراث كرة القدم المصرية وتاريخها الممتد أكثر من 100 عام فهنا لا بد من وقفة.. نعم ووقفة حاسمة.

لقد خرج علينا النائب أحمد دياب يبشرنا باسم جديد لبطولة الرابطة التي أطلقوا عليها كأس الرابطة وهي بطولة كأس عاصمة مصر.. اومال البطولة الأقدم والأعرق في أفريقيا والشرق الأوسط ماذا تفعل ؟! كأس مصر الذي ينظمه اتحاد الكرة كده خلاص بقى أثر من ضمن الآثار.. كل العالم بيقول كأس الرابطة لكن إنك تحط اسم مصر في موضوع الرابطة اللي كل الأنديه مستاءه من المشاركة فيه فهو أمر غير مقبول.

يعني ايه تقول وتعلي على كأس مصر وترفع مكافأته إلى عشرة مليون جنيه أكبر من مكافأة كأس مصر.. مش حضرتك تسدد ديون الرابطة قبل ما تعلن المكآفات!! حضرتك الملاعب التي استضافت النسخة الأولى لم تحصل على حقوقها وكذلك الحكام وأصبحت في حكم العدم.

أعرف أن اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة لن يصمت على هذا العك وإذا كان مشغولا الآن بانتخابات الكاف فإنه سيأتي وقت لنسف هذا التهريج …ليس معنى أنه سمح باستمرار مجلس الرابطة رغم عدم شرعيته أنه موافق على ما حدث في بطولة الدوري ولكني واثق أن كل تلك الأمور ستتغير.. وموضوع مشاركة بطل كأس الرابطة في السوبر المحلي سيتم مراجعته لأنه مخالف للائحة النظام الاساسي !!

كأس مصر ياسادة تاريخ وتاريخ عظيم لكرة القدم المصرية بداية من كأس السلطان لكأس المللك حتى وصل إلى مسماه العريق كأس مصر ….كأس مصر دائما يسلمه مندوب السيد رئيس الجمهورية، تقوم الرابطة تعمل بطولة كأس عاصمة مصر!! هي الأسامي خلصت ولا هو مقصود به تشويه تاريخ عظيم !!!

في انتظار موقف اتحاد الكرة ولماذا الصمت حتى الآن ؟!!!!

الشركة الألماني والغباء الصناعي

الناس اتسحرت ونامت وفوجئ الجميع بجدول مباريات دوري (الجون مشترك ) يظهر في الفجر ويعلن عن مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك الثلاثاء القادم.. وخرج رئيس الرابطة ليؤكد أن القرعة جرت بالذكاء الاصطناعي عن طريق الشركه الألماني !!!

مليون خط وألف علامة تعجب إذا كان الكاف والويفا والفيفا يجرون قرعة بطولاتهم بالنهار وفي عز الضهر وهما أساسا أصل الذكاء الاصطناعي وأصل حاجات كتير.

هي فين الشركة الألماني وتتقاضى كام وفيما تنفق الرابطة فلوسها.. عفوا نسيت أن الرابطة فوق الحساب ولا تخضع لتفتيش الجهاز المركزي للمحاسبات.. ايه السبب ؟!.. الله أعلم.

بلاش كأس مصر من فضلكم وحافظوا على البقية الباقية من الكرة المصرية !! اللهم إني صائم ورمضان كريم.

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