دفء البيوت!

هل سألت نفسك يوما: أين تسكن الراحة النفسية؟ حين سئلت الكاتبة إيلين غولد عن إحدى أمنياتها الكبرى، أجابت: “أريد أن أبني بيتًا، لا يرغب ساكنوه في الهروب منه”.. هنا تكمن حكمة هذه الإجابة في التعبير عن مفهوم البيت كرمز للسكينة والأمان، لا كمجرد مجموعة من الغرف المستطيلة والمساحات المزخرفة أو التجهيزات العصرية.

وهنا نتبين حقيقة مهمة وهي أن البيت يعني السكن والزوج أو الزوجة سكن لقوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً)، فالمرأة سكن للرجل، كما أن الرجل مركز أمان للمرأة.

والإنسان بحاجة إلى أن يتحرر من العقلية التي تقدّس المظاهر، وأن يبدأ في النظر إلى الأمور من جوهرها الحقيقي.. عليه أن يدرك أن البيت، الذي من المفترض أن يحميه من العواصف، لا ينبغي أن يكون هو ذاته مصدر العاصفة.

السكينة تتحقق حين يطمئن الإنسان لمن يحيطون به، والأمن شرط أساسي للإحساس بالسكينة وهنا نستحضر قول نبينا الكريم: “من بات آمنا في سريه معافى في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها”.

السكينة النفسية تتحقق بالتصالح مع الذات، وتقبل النفس بعيوبها ومميزاتها، والعمل على تطويرها مع القدرة على إدارة الضغوط ومعرفة كيف نتعامل مع التوتر عبر ممارسة التأمل والتنفس العميق والتفكير الإيجابي.

أما السكينة الروحية فتأتي بالقرب من الله من خلال الصلاة، الذكر، والتأمل في الكون مع الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم بما يحدث والرضا بالمكتوب.. ثم تأني العلاقات السليمة التي تقوم على الاحترام والتفاهم والابتعاد عن النزاعات وتجنب الجدل الذي يثير الخلافات والمشاكل.



ويبقى أن البيوت تُدار بالودِّ لا بالندّ، وتسيرُ مراكبها بالاحترام المتبادل لا بالهجر والتأديب، ويستمر قوامها بالتغافلِ والتنازل لا بالتناطحِ والكِبر، وتعيشُ على الحبِّ والتسامح لا على الإهمالِ والعناد، وتكبُر بالكلمةِ الحلوةِ والتضحيةِ لا بالتجاهل والأنانية.

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