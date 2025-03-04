أشد خطرًا من الفساد!

هل سألت نفسك: لماذا جعل الله المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟! ألا يوحي ذلك بأن النفاق أشد خطرًا وأكثر إضرارا بالمجتمع حتى من الكفر الصريح؛ العداوة الصريحة لا خوف منها، إذ يمكن للمرء أن يتقي شرها، أما المنافقون فهم عدو خفي يتربص من الداخل يعرف كل شيء عنك، وضربته أشد، وهم أعظم، وأشد خطرًا على أي مجتمع..

فهم أقرب للطابور الخامس؛ لأنهم يخالطون الناس عن قرب ويعلمون أحوالهم ولا يؤتمنون على أسرارهم.. ولذلك فإن عقوبتهم أشد حيث توعدهم الله بأعظم العذاب؛ يقول الله تعالى: "إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا" (النساء:145).



خطورة المنافق أنه يقبل عليك بوجه، ويدبر عنك بوجه آخر تمامًا؛ هو في الحقيقة ضدك يتحين الفرصة للانقضاض عليك، والطعن فيك ونشر أسرارك واستباحة خصوصياتك يستكثر عليك النعمة ويحسدك على ما أنت فيه من خير، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب!



والسؤال: كيف تعرف المنافق؟! والجواب في حديث النبي الكريم الذي أخبرنا عنه بقوله: “آية المنافق ثلاث؛ إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان”، المنافق يلبس رداء الصديق أو يظهر بمظهر الحليف لكنه في الحقيقة لا ينتمى إلا لنفسه؛ ينطوى على أنانية تصل لحد الحقد، يجالسك ويطلع على أسرار ولا يتورع عن بيعك بأبخس ثمن لمن يدفع.

ودائمًا ما يكون المنافقون في حيرة وتقلب، يمارسون الخداع والمكر، وينتهزون الفرص وهم وبال على مجتمعاتهم، ظاهرهم مع المؤمنين، وباطنهم مع الكافرين، حينًا مع المؤمنين وحينًا مع الكافرين "مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا"، (النساء/143)، هؤلاء لا نفع فيهم بل بالعكس ضررهم أكبر من نفعهم إن كان لهم نفعٌ يذكر.



ويبدو طبيعيا في سياق كهذا أن يسمّي الله في القرآن سورة باسمهم ؛ للتحذير من خطرهم وفضح ما تنطوى عليه نفوسهم من شر مستطير، فالمنافقون لفساد قلوبهم أشد الناس إعراضًا عن دين الله كما أخبر الله عنهم بقوله: "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا" (النساء/61).



المنافق له ألف وجه، فلا تعرف باطنه من ظاهره، إذا كنت في منعة وقوة أقبب عليك، وإذا الدنيا أدبرت عنك أدبر معها وتولى وسعى في الأرض كيدا ومكرا، فالمنافقون يدورون مع مصالحهم، فإذا لقوا المؤمنين أظهروا الإيمان والموالاة تغريرا بالمؤمنين، ومصانعة، وتقية، وطمعًا فيما عندهم من خير ومغانم..

وإذا لقوا سادتهم وكبراءهم قالوا نحن معكم على ما أنتم عليه من الشرك، والكفر كما قال سبحانه عنهم: " إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ" (البقرة/14-15).



أما أخطر صفات المنافقين فهي العداوة والحسد للمؤمنين كما قال سبحانه: "إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَّهُمْ فَرِحُونَ" (التوبة/50).. ولا تخلو أفعالهم من الفساد في الأرض بالكفر والنفاق والمعاصي والبهتان والكذب "هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ".



لا يتورع المنافق عن الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والبخل بالمال كما أخبر الله عنهم بقوله: "الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" (التوبة/67 ).



دائمًا ما يهتم المنافق بالمظهر بينما ينطوى على فساد المخبر وزخرفة القول كما قال الله عنهم: "وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ" (المنافقون/4 )..



ويبقى أن النفاق هو أس البلاء والفساد وأهله موجودون في كل زمان ومكان.. فاللهم احفظنا من كل منافق لا يؤمن شره ولا يرجى خيره.. وأرزقنا صحبة الأخيار ورفقة الأبرار الصادقين الأطهار!

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