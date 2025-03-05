سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية بالاقصر

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عنصرين إجراميين بالأقصر وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد الاتجار.

سقوط عنصرين إجراميين وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية بالاقصر

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام (عنصرين إجراميين"لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة أرمنت) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار بها متخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما على ( 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الشابو – 12 قطعة سلاح نارى عبارة عن "بندقية آلية – بندقية خرطوش – 9 فرد محلى – مسدس- 2 خزينة بندقية آلية – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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