الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية بالاقصر

سقوط عنصرين إجراميين
سقوط عنصرين إجراميين وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عنصرين إجراميين بالأقصر وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد الاتجار.

سقوط عنصرين إجراميين  وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية بالاقصر 
سقوط عنصرين إجراميين  وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية بالاقصر 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام (عنصرين إجراميين"لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة أرمنت) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار بها متخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
 

الداخلية: ضبط مرتكبي واقعة قتل شاب في الوراق

ضبط 65 ألف صاروخ ألعاب نارية بحوزة تاجرين ببني سويف

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما على ( 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الشابو – 12 قطعة سلاح نارى عبارة عن "بندقية آلية – بندقية خرطوش – 9 فرد محلى – مسدس- 2 خزينة بندقية آلية – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار. 
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسلحة النارية والذخائر الأسلحة النارية المواد المخدرة قطاع الأمن العام مخدر الحشيش مخدر الشابو

مواد متعلقة

الداخلية: ضبط مرتكبي واقعة قتل شاب في الوراق

الداخلية تواصل تيسير إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية بالجوازات

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 1.8 مليون قطعة في الفيوم

حالة الطرق اليوم، أحجام مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

بمناسبة شهر رمضان، الداخلية تواصل مبادرة مأمورى مراكز وأقسام الشرطة لدعم محدودى الدخل

ضبط أكثر من 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بالقاهرة والفيوم قبل ترويجها بالأسواق

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط 4 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة
ads

الأكثر قراءة

بعد رفض ترامب للخطة المصرية، ساويرس يكشف سيناريو المرحلة القادمة بشأن غزة

نتنياهو: وصلنا إلى قمة جبل الشيخ وغيرنا وجه الشرق الأوسط

ما حكم الصيام مع وجود مرض مزمن يتطلب أدوية بانتظام؟ الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

الطقس اليوم، الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

ترتيب الدوري المصري قبل ختام المرحلة الأولى

نشاط الرئيس السيسي في القمة العربية لدعم القضية الفلسطينية (صور)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-3-2025

منوعات

المزيد

سيلينا جوميز تكشف عن أغاني ألبومها الجديد I Said I Love You First

مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN

ليبرون جيمس أول لاعب في تاريخ دوري السلة الأمريكي للمحترفين يسجل 50 ألف نقطة

افتح يا سمسم وفئران متحولة جنسيا، أغرب ما قاله ترامب في خطاب حطم الرقم القياسي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-3-2025

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 5-3-2025 بالأسواق، عباد الشمس يسجل 115 جنيهًا

الدولار وصل لكام؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

آسر ياسين يحرر وصل أمانة بمليون جنيه لـ دياب في الحلقة الرابعة من قلبي ومفتاحه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصيام مع وجود مرض مزمن يتطلب أدوية بانتظام؟ الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ "سرية بني جذيمة ومعركة حنين"

أحد علماء الأزهر يرد على تصريحات تغيير مواعيد الحج

المزيد
الجريدة الرسمية