ما هو اضطراب تشوه الجسم الذى تعانى منه نيللى كريم في مسلسل أخواتي؟

ظهرت سها “نيللي كريم” في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل أخواتي، وهي تخبر زوجها عن رغبتها في إجراء عملية جراحية لعدم رضاها عن شكل جسمها، وذلك بعد أن دارت بينها وبين شخص فى الشارع مشاجرة حيث وصفها بأنها "غير متناسقة".

وبرغم أنه عدم الرضا عن المظهر بين الحين والآخر يعد طبيعيًا، إلا أنه يصل في بعض الحالات إلى حد الهوس، والذي يعرف باضطراب تشوه الجسم.

اضطراب تشوه الجسم

اضطراب تشوه الجسم (BDD) هو حالة صحية عقلية حيث يشعر الشخص بالقلق المفرط بشأن عيب متصور في مظهره الجسدي، وقد لا يكون العيب ملحوظًا للآخرين، لكنه يصبح مصدر قلق للشخص، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

ويشعر الأفراد المصابون باضطراب تشوه الجسم بالقلق بشأن أي جزء من أجسامهم، لكن الوجه والشعر من مناطق القلق الشائعة.

قد يشعر الشخص بالقلق من أن تكون ابتسامته ملتوية، أو شفتيه غير متساويتين، أو بعض السمات الأخرى. قد يعتقد بعض الأشخاص أن حب الشباب أو شعر الوجه لديهم أكثر وضوحًا وأهمية مما هو عليه. يخشى آخرون أن يكون مظهرهم بالكامل غير مقبول.

وبرغم أن معظم الأشخاص يقلقون بشأن بعض سمات وجوههم أو أجسادهم في وقت ما، لكن الشخص المصاب باضطراب تشوه الجسم قد يقضي فترات طويلة في التفكير في تفاصيل جسدية بالكاد يمكن ملاحظتها أو لا يراها الآخرون. يمكن أن يتحول هذا القلق إلى هوس.

لا علاقة للحالة بالمظهر الجسدي الحقيقي بل صورة الجسم الذاتية للفرد، أو كيف يرى نفسه.

يعاني العديد من الأشخاص المصابين باضطراب تشوه الجسم من مستويات من القلق يمكن أن يكون لها تأثير كبير على علاقاتهم ونوعية حياتهم.

لن يساعد طمأنة الشخص المصاب باضطراب تشوه الجسم بأن العيب الذي يدركه إما غير حقيقي أو غير مهم، ومع ذلك، إذا تلقى الشخص المصاب باضطراب تشوه الجسم تشخيصًا دقيقًا، فإن العلاج بالأدوية والعلاج السلوكي المعرفي (CBT) يمكن أن يساعد.

معايير اضطراب تشوه الجسم

يذكر الدليل التشخيصي والإحصائي - الطبعة الخامسة (DSM-5) المعايير التالية لتشخيص اضطراب تشوه الجسم:

الانشغال بعيب أو أكثر في مظهر الشخص لا يستطيع الآخرون رؤيته أو يكون طفيفًا جدًا.

القيام بسلوكيات متكررة، مثل التحقق من العيب في المرآة، أو اللمس، أو الفرك أو التقاط العيب المتصور، أو إجراء مقارنات مع الآخرين.

الانشغال الذي يسبب ضائقة كبيرة، مما يجعل الشخص غير قادر على العمل بشكل فعال في المجالات الاجتماعية والمهنية وغيرها من مجالات الحياة.

لا يتعلق القلق بالوزن أو دهون الجسم لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الأكل، مثل فقدان الشهية العصبي.

أسباب الإصابة باضطراب تشوه الجسم

لا يعرف الأطباء حقًا ما الذي يسبب اضطراب تشوه الجسم، ولكن هناك بعض الأسباب المحتملة لحدوثه.

حالة وراثية: اقترحت الدراسات أن العوامل الوراثية المحددة قد تلعب دورًا. تشير الدراسة إلى أن 8 في المائة من الأشخاص المصابين باضطراب تشوه الجسم لديهم فرد قريب من العائلة أصيب بهذه الحالة في وقت ما.

اضطراب الوسواس القهري (OCD): غالبًا ما يؤثر اضطراب الوسواس القهري على الأشخاص الذين تم تشخيصهم باضطراب الوسواس القهري أو لديهم قريب مصاب باضطراب الوسواس القهري. تشير إحدى الدراسات إلى أن 8 - 37 في المائة من الأشخاص المصابين باضطراب الوسواس القهري يعانون أيضًا من اضطراب الوسواس القهري. قد تكون عوامل وراثية مماثلة وراء كل من اضطراب الوسواس القهري واضطراب الوسواس القهري.

المعالجة البصرية وغيرها من سمات الدماغ: في أحد الدراسات حيث قام الأشخاص بمهام تتضمن رسم الأشكال وعرض الصور، كان الأشخاص المصابون باضطراب الوسواس القهري أكثر عرضة للتركيز المفرط على التفاصيل وإدراك التشوهات من أولئك الذين لا يعانون من اضطراب الوسواس القهري. ليس من الواضح ما إذا كانت هذه العوامل قد تكون سببًا أو نتيجة لاضطراب الوسواس القهري، لكن العلماء ما زالوا يعتبرون أن هذه العوامل قد تلعب دورًا.

انخفاض مستويات الناقل العصبي السيروتونين: وجد العلماء مستويات منخفضة من السيروتونين لدى بعض الأشخاص المصابين باضطراب الوسواس القهري، ولكن ليس من الواضح ما هو الدور الذي يلعبه السيروتونين، إن وجد. عند استخدامه كعلاج، يبدو أن السيروتونين يخفف بعض الأعراض، لكن الباحثين يقولون إن الارتباط من المرجح أن يكون معقدًا.

تجارب الطفولة: وفقًا لإحدى الدراسات، قد يصاب الأشخاص الذين تعرضوا للمضايقات أو السخرية من أجسادهم في الماضي باضطراب تشوه الجسم. قد يؤثر الوعي المتزايد بمفاهيم الجمال والانسجام أيضًا على اضطراب تشوه الجسم، لكن الدراسة تشير إلى أن هذا قد يكون نتيجة للاضطراب وليس سببًا.

قد يساهم التدريس الذي يضع قيمة على أفكار معينة للجمال أيضًا في تطور اضطراب تشوه الجسم.

أعراض اضطراب تشوه الجسم

الأعراض الرئيسية التي يعاني منها الشخص المصاب باضطراب تشوه الجسم هي الانشغال بعيب متصور في المظهر أو رد فعل شديد لعيب جسدي طفيف.

الأعراض طويلة الأمد ويمكن أن تأتي وتختفي بشدة. قد يتحول تركيز الشخص أيضًا من جزء من الجسم إلى آخر.

عادةً، تشمل المناطق التي يركز عليها الأشخاص المصابون باضطراب تشوه الجسم ما يلي:

الجلد، على سبيل المثال، حب الشباب، أو الدهون، أو التجاعيد

الوجه، على سبيل المثال، القلق بشأن شعر الوجه

قد تشمل المناطق الخاصة المثيرة للقلق ما يلي:

الأنف

الفم

الأسنان

احتمالية تساقط الشعر

الثديين

الأعضاء التناسلية

قد يؤدي هذا الانشغال إلى السلوكيات التالية:

الوعي الذاتي الشديد بالمظهر الجسدي

اللمس المتكرر أو الالتقاط أو القياس أو التحديق في العيب

القراءة المفرطة أو البحث عن العيب

إهمال العمل والحياة الاجتماعية والأسرة والصحة الشخصية والرفاهية وغيرها من جوانب الحياة بسبب الانشغال بالعيب

التحقق المتكرر من الميزة في المرايا والأبواب العاكسة والأسطح الأخرى

تجنب المرايا تمامًا وإزالتها من المنزل

الحرص على إخفاء العيب، على سبيل المثال من خلال الشعر المستعار أو الملابس أو المكياج

زيارة جراح الأمراض الجلدية أو التجميل بشكل متكرر في محاولة لتصحيح العيب

قضاء عدة ساعات في اليوم في التفكير في العيب وإيجاد صعوبة في التفكير في أشياء أخرى

السعي إلى موافقة الآخرين والشعور بالإحباط عندما لا يرى الآخرون العيب

التقاط صور "سيلفي" بشكل متكرر كطريقة لطلب الموافقة

لن يكون من المفيد لصديق أو شخص آخر أن يشرح أنه لا يوجد عيب أو أنه ليس مهمًا. عادةً، لا يصدق الشخص المصاب باضطراب تشوه الجسم هذه الأفكار.

قد يعتقد الشخص أن الآخرين يحدقون فيه أو يتحدثون عنه أو يسخرون منه، في حين أنه لا يفعل ذلك.

قد يؤثر اضطراب تشوه الجسم على جودة حياة الشخص. يعاني بعض الأشخاص المصابين باضطراب تشوه الجسم من ضائقة شديدة تجعلهم يشعرون بعدم القدرة على الذهاب إلى العمل أو التواصل الاجتماعي. وقد يعانون أيضًا من القلق والاكتئاب، وقد يفكر بعض الأشخاص في الانتحار.

علاج اضطراب تشوه الجسم

تتضمن خيارات العلاج العلاج السلوكي المعرفي والأدوية.

العلاج السلوكي المعرفي

يهدف العلاج السلوكي المعرفي إلى تغيير الطريقة التي يتصرف بها الشخص من خلال تحدي معتقداته وتفكيره. يمكن للشخص تطوير فهم أفضل لسبب تفكيره بطريقة معينة وكيف يؤثر ذلك على سلوكه.

يمكن أن يساعد العلاج السلوكي المعرفي الشخص على إيقاف الأفكار السلبية التي تأتي تلقائيًا وتشجيعه على تقييم نفسه بشكل أكثر واقعية وإيجابية. يمكن للأفراد أيضًا تعلم طرق صحية للتعامل مع الرغبات أو الطقوس، مثل التحقق من المرآة.

الأدوية

تظهر الأدلة أن مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، وهي نوع من الأدوية المضادة للاكتئاب، يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض اضطراب تشوه الجسم لدى نصف الأشخاص الذين يستخدمونها على الأقل.

التحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة

يذكر مؤلفو دراسة أجريت تقنية جديدة أخرى قد تساعد:

يتضمن التحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة (rTMS أو TMS) تحفيز أجزاء معينة من الدماغ باستخدام المجالات الكهرومغناطيسية. يبحث العلماء في استخدام هذه التقنية لعلاج الاكتئاب والذهان واضطرابات القلق.

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