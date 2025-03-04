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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، شيرين تطلب من علي صبحي سرقة جواب أثري في الحلقة الرابعة من إخواتي

إخواتي، فيتو
إخواتي، فيتو

شهدت الحلقة الرابعة من  مسلسل إخواتي العديد من التطورات المثيرة، حيث تصاعدت الأحداث بشكل درامي، كان أبرزها طلاق روبي من محمد ممدوح بعد خلاف حاد بينهما، انتهى بتطاولها عليه، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ قرار الانفصال. 

إلا أن أزواج شقيقاتها تدخلوا في محاولة للصلح بينهما وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وفي تطور آخر، عرضت شيرين على علي صبحي تنفيذ عملية سرقة لجواب أثري فرعوني مقابل مبلغ مالي ضخم، إلا أنه رفض بشدة وتركها، مما ينذر بتصاعد التوتر بين الشخصيتين في الحلقات القادمة.

الحلقات السابقة من مسلسل إخواتي

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل إخواتي، للنجمة نيللي كريم، والذي شهدت عدة أحداث مثيرة، كانت بدايتها، مع رفض روبي، الزواج من محمد ممدوح، مقابل استخراجه شهادة وفاة، لزوج شقيقتها، دون استدعاء طبيب الصحة.

وشهدت الحلقة الجديدة، من مسلسل إخواتي، الظهور الأول للممثل أحمد الأزعر، حيث تقابل مع روبي، على كورنيش النيل، لتقله بعد ذلك في سيارتها الأوبر للمطار، لتتطور الأحداث، ويتم خطفه بمجرد نزوله من السيارة.

واختتمت الحلقة بتراجع روبي، عن قرارها، برفض الزواج من محمد ممدوح، في سبيل إنقاذ شقيقتها من الحبس، ليتم الزواج بينهما.

واكتشفت شقيقات  جيهان الشماشرجي، مقتل زوجها أحمد حاتم، طعنا بالسكين، ليحاولوا دفنه دون إبلاغ الشرطة خوفا على شقيقتهم.

كما شهدت الحلقة، إلقاء القبض على نيللي كريم، بتهمة حرق مصنع الملابس الذي تعمل به، بعد تعرضها للتحرش على يد مالكه، ليفرج عنها بعد ذلك بكفالة ١٠٠ ألف جنيه.

فيما شهدت الحلقة الأولى، من مسلسل إخواتي، تعرض نيللي كريم للتحرش، أثناء تواجدها في الشارع، لتلقن المتحرش علقة ساخنة بمساعدة شقيقاتها روبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي.

فيما تصاعدت أحداث الحلقة بعد تشاجر نيللي كريم مع صاحب المصنع، الذي تعمل به، لتشغل النيران في المصنع، وتتحول لحريق كبير.

واختتمت الحلقة الأولى من مسلسل إخواتي، بمفاجأة كبيرة، ولغز، حيث وجدت جيهان الشماشرجي، زوجها الفنان أحمد حاتم وهو مقتول علي باب الشقة الخاصة بهما.

مسلسل إخواتي 

ومسلسل إخواتي يتكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة واتش إت. 

قصة مسلسل إخواتي 

وتدور أحداث مسلسل إخواتي حول 3 شقيقات هن كندة علوش ونيللي كريم وروبي، يواجهن تحديات في الحياة وصعوبات على جميع المستويات تجعلهن يرتكبن عدة جرائم خلال الإطار الدارمي، وينتهي بهن الأمر في السجن.

أبطال مسلسل إخواتي 

والمسلسل بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي قاسم وعلي صبحي وحاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

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أبطال مسلسل إخواتي إخواتي قصة مسلسل إخواتي القناة الناقلة لمسلسل إخواتي

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