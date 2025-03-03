الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، القبض على نيللي كريم في الحلقة الثانية من إخواتي

مسلسل إخواتي، فيتو
مسلسل إخواتي، فيتو

عرضت قناة DMC، الحلقة الثانية من مسلسل إخواتي، للنجمة نيللي كريم، والذي شهدت عدة أحداث مثيرة، كانت بدايتها، مع اكتشاف شقيقات جيهان الشماشرجي، مقتل زوجها أحمد حاتم، طعنا بالسكين، ليحاولوا دفنه دون إبلاغ الشرطة خوفا على شقيقتهم.

كما شهدت الحلقة، إلقاء القبض على نيللي كريم، بتهمة حرق مصنع الملابس الذي تعمل به، بعد تعرضها للتحرش على يد مالكه، ليفرج عنها بعد ذلك بكفالة ١٠٠ ألف جنيه.

فيما شهدت الحلقة الأولى، من مسلسل إخواتي، تعرض نيللي كريم للتحرش، أثناء تواجدها في الشارع، لتلقن المتحرش علقة ساخنة بمساعدة شقيقاتها روبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي.

فيما تصاعدت أحداث الحلقة بعد تشاجر نيللي كريم مع صاحب المصنع، الذي تعمل به، لتشغل النيران في المصنع، وتتحول لحريق كبير.

واختتمت الحلقة الأولى من مسلسل إخواتي، بمفاجأة كبيرة، ولغز، حيث وجدت جيهان الشماشرجي، زوجها الفنان أحمد حاتم وهو مقتول علي باب الشقة الخاصة بهما.

مسلسل إخواتي 

ومسلسل إخواتي يتكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة واتش إت. 

قصة مسلسل إخواتي 

وتدور أحداث مسلسل إخواتي حول ٤ شقيقات هن كندة علوش ونيللي كريم وروبي وجيهان الشماشرجي، يواجهن تحديات في الحياة وصعوبات على جميع المستويات تجعلهن يرتكبن عدة جرائم خلال الإطار الدارمي، وينتهي بهن الأمر في السجن.

أبطال مسلسل إخواتي 

والمسلسل بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي قاسم وعلي صبحي وحاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إخواتي أبطال مسلسل إخواتي

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2025، مقتل أحمد حاتم في الحلقة الأولى من إخواتي

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل إخواتي

ads

الأكثر قراءة

أسعار السلع التموينية بعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

لم تصدق، سيدة تغلق الهاتف في وجه محمد رمضان وتخسر جائزة الـ200 ألف جنيه

الملاذ الآمن للمستثمرين، أسعار سبائك الذهب وصلت لكام في الصاغة؟

أحمد فهمي يوضح كواليس الخناقة مع شيكابالا خلال برنامج رامز إيلون مصر

الدوري السعودي، تعادل القادسية والرياض بالشوط الأول

حطوا وشي على جسم ممثلة بورنو، إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن محاولة تشويه سمعتها (فيديو)

زيلينسكي: قادر على إنقاذ علاقتي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب

منوعات

المزيد

لقطات توثق وفاة رجل وهو يقرأ القرآن في أول أيام رمضان داخل مسجد بالأردن

حرائق ضخمة في اليابان وإجلاء الآلاف (فيديو)

مصرع 7 عمال إثر انهيار ثلجي في الهند

حقيقة ابتلاع حوت قاربا في البحر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 2/3/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد 2 /3/ 2025

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأحد 2/3/2025

المزيد

انفوجراف

نيكول سابا "ضرة" ياسمين عبد العزيز في الحلقة الأولى من مسلسل وتقابل حبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم الثالث من رمضان 2025، صيغ الحمد الواردة عن النبي

المجددون، الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء

ما حكم امتناع الحائض عن الطعام والشراب في رمضان بنية الصوم؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية