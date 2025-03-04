الثلاثاء 04 مارس 2025
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خارج الحدود

أمير قطر بعد المشاركة بالقمة العربية: إقامة دولة فلسطينية مستقلة أساس الاستقرار بالمنطقة

أمير قطر، فيتو
أمير قطر، فيتو

قال أمير قطر تميم بن حمد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه شارك اليوم في القمة العربية غير العادية في القاهرة.

وأضاف أمير قطر خلال تغريدة علي موقع التواصل الإجتماعي «اكس»: "تداولنا في أعمال القمة العربية آخر مستجدات قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى تضافر الجهود وتكثيف العمل والتنسيق الجماعي مع كافة الأشقاء لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية".

وشدد أمير قطر على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية أساس الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.

 

السيسي يعلن اعتماد خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتماد خطة مصر لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة بالقمة العربية غير العادية التي تستضيفها اليوم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، في العاصمة الإدارية الجديدة، والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال الرئيس السيسي: أتوجه  بخالص التحية وجزيل الشكر، لأخي جلالة الملك "حمد بن عيسى آل خليفة"، عاهل مملكة البحرين الشقيقة.. على جهوده المقدرة، طوال فترة رئاسته لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة ويطيب لى، أن أهنئكم جميعا، وشعوبنا العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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أمير قطر بن حمد القمة العربية قطاع غزة الأراضي الفلسطينية القدس الشرق الأوسط فلسطين

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