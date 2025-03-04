أخبار مصر اليوم، السيسي يعلن اعتماد خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، والأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدا، الجيزة تعلن جداول امتحانات مارس 2025 لجميع المراحل،
أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
جوتيريش: دمار غزة بلغ مستوى غير مسبوق.. والمجتمع الدولي مطالب بوقف الحرب فورًا
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن العمليات الإسرائيلية وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الدمار في غزة.
السكة الحديد تتيح عدة طرق للدفع والحصول على تذاكر القطارات
أعلنت هيئة السكة الحديد عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وطرق الدفع من خلال عدد من الطرق المختلفة، وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر.
جامعة عين شمس تقرر صرف العلاج الشهري المزمن للعاملين من الرعاية الطبية
وافق الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس على صرف العلاج الشهري المزمن طبقا للحد الأقصى المقرر باللائحة المالية والإدارية للرعاية الطبية (١٥٠٠) جنيه.
السيسي، نرفض الانتهاكات التى يتعرض لها شعبنا الفلسطينى فى الضفة الغربية
قال الرئيس السيسي: فى خضم الأحداث المتلاحقة، يتعين علينا جميعا، إعلاء رفضنا القاطع، وإدانتنا للاعتداءات والانتهاكات، التى يتعرض لها شعبنا الفلسطينى، فى الضفة الغربية المحتلة بما فى ذلك الاقتحامات العسكرية، لمدن ومخيمات الضفة المحتلة، والأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضى.
رسالة السيسي للعالم لتحقيق السلام العادل الشامل
قال الرئيس السيسي: إن الحديث عن التوصل إلى السلام فى الشرق الأوسط، دون تسوية الصراع الإسرائيلى الفلسطينى.. هو لغو غير قابل للتحقق.
الجيزة تعلن جداول امتحانات مارس 2025 لجميع المراحل التعليمية
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن جداول امتحانات شهر مارس 2025 لصفوف النقل، والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 9 مارس 2025.
وزير البترول يبحث مع أبكس العالمية ويونايتد الصينية تنفيذ برنامج حفر مكثف في الصحراء الغربية
استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية توم ماهر رئيس شركة أبكس العالمية والمهندس كامل الصاوى رئيس مجموعة يونايتد إنرجى الصينية فى مصر حيث تم بحث خطط المجموعة الصينية عقب استكمال الاستحواذ على أصول شركة أبكس فى الصحراء الغربية فى مصر.
السيسي يعلن اعتماد خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتماد خطة مصر لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة بالقمة العربية غير العادية التى تستضيفها اليوم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
موعد وتفاصيل جلسة مزاد سيارات مطار القاهرة الواردة من الخارج
أعلنت جمارك مطار القاهرة عن جلسة مزاد ٢٠٢٥/٣/١٢، سيارات جمرك مطار القاهرة، وبضائع جمارك البيوع الجمركية بمطار القاهرة.
أجواء روحانية في صلاتي العشاء والتراويح بمسجد السلطان حسن (صور)
رصدت كاميرا "فيتو" شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد السلطان حسن بمنطقة القلعة، اليوم الثلاثاء، في خامس ليالي شهر رمضان المبارك.
رعدية على هذه المناطق، خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.
قادة القمة العربية يؤكدون رفضهم المطلق لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أعمال القمة العربية غير العادية، التي عُقدت بطلب من دولة فلسطين في العاصمة الإدارية الجديدة.
مدير تعليم الجيزة يُجري جولة مفاجئة ويحيل مديرة مدرسة بحدائق أكتوبر للتحقيق
قام سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء بجولة مفاجئة لعدد من المدارس التابعة لإدارتي حدائق أكتوبر والشيخ زايد التعليميتين، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية وتقييم الأداء الإداري والتربوي.
محافظ قنا يفاجئ أسواق الخضروات والمخابز ويوجه بتشديد الرقابة ورفع المخلفات
أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية مفاجئة لتفقد أسواق الخضروات والفاكهة والمخابز البلدية، لمتابعة توافر السلع والتزام التجار بالأسعار الاسترشادية وجودة الخبز المدعم.
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