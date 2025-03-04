أخبار مصر اليوم، السيسي يعلن اعتماد خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، والأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدا، الجيزة تعلن جداول امتحانات مارس 2025 لجميع المراحل،

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن العمليات الإسرائيلية وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الدمار في غزة.

أعلنت هيئة السكة الحديد عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وطرق الدفع من خلال عدد من الطرق المختلفة، وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر.

وافق الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس على صرف العلاج الشهري المزمن طبقا للحد الأقصى المقرر باللائحة المالية والإدارية للرعاية الطبية (١٥٠٠) جنيه.

قال الرئيس السيسي: فى خضم الأحداث المتلاحقة، يتعين علينا جميعا، إعلاء رفضنا القاطع، وإدانتنا للاعتداءات والانتهاكات، التى يتعرض لها شعبنا الفلسطينى، فى الضفة الغربية المحتلة بما فى ذلك الاقتحامات العسكرية، لمدن ومخيمات الضفة المحتلة، والأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضى.

قال الرئيس السيسي: إن الحديث عن التوصل إلى السلام فى الشرق الأوسط، دون تسوية الصراع الإسرائيلى الفلسطينى.. هو لغو غير قابل للتحقق.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن جداول امتحانات شهر مارس 2025 لصفوف النقل، والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 9 مارس 2025.

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية توم ماهر رئيس شركة أبكس العالمية والمهندس كامل الصاوى رئيس مجموعة يونايتد إنرجى الصينية فى مصر حيث تم بحث خطط المجموعة الصينية عقب استكمال الاستحواذ على أصول شركة أبكس فى الصحراء الغربية فى مصر.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتماد خطة مصر لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة بالقمة العربية غير العادية التى تستضيفها اليوم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أعلنت جمارك مطار القاهرة عن جلسة مزاد ٢٠٢٥/٣/١٢، سيارات جمرك مطار القاهرة، وبضائع جمارك البيوع الجمركية بمطار القاهرة.

رصدت كاميرا "فيتو" شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد السلطان حسن بمنطقة القلعة، اليوم الثلاثاء، في خامس ليالي شهر رمضان المبارك.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أعمال القمة العربية غير العادية، التي عُقدت بطلب من دولة فلسطين في العاصمة الإدارية الجديدة.

قام سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء بجولة مفاجئة لعدد من المدارس التابعة لإدارتي حدائق أكتوبر والشيخ زايد التعليميتين، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية وتقييم الأداء الإداري والتربوي.

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية مفاجئة لتفقد أسواق الخضروات والفاكهة والمخابز البلدية، لمتابعة توافر السلع والتزام التجار بالأسعار الاسترشادية وجودة الخبز المدعم.

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