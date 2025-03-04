محافظ قنا يفاجئ أسواق الخضروات والمخابز ويوجه بتشديد الرقابة ورفع المخلفات

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية مفاجئة لتفقد أسواق الخضروات والفاكهة والمخابز البلدية، لمتابعة توافر السلع والتزام التجار بالأسعار الاسترشادية وجودة الخبز المدعم.

رافق المحافظ خلال الجولة حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، والعميد تامر النجار، رئيس مباحث التموين، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية

بدأت الجولة من سوق الصهريج والسوق الفوقاني، حيث تابع المحافظ حركة البيع والشراء، واستمع إلى شكاوى المواطنين، ووجّه بتشديد الرقابة التموينية لمنع أي محاولات لرفع الأسعار دون مبرر، مع التأكيد على التزام التجار بتعليق قوائم الأسعار بشكل واضح لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.

وأكد حسن القط، وكيل وزارة التموين، أن الجولة شملت تفقد عدد من المخابز البلدية، حيث تم التأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القياسية لجودة رغيف الخبز، مشددًا على الأجهزة الرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تموينية.

وشدد المحافظ على أهمية رفع مستوى النظافة العامة ورفع المخلفات بشكل دوري للحفاظ على بيئة صحية، كما وجّه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال التشجير والتجميل في الشوارع والميادين لتحسين المظهر الحضاري لمحافظة قنا.

وفي ختام الجولة، أكد الدكتور خالد عبد الحليم أن الجولات الميدانية ستتواصل لضبط الأسواق وضمان تقديم الخدمات بشكل أفضل، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخطوط الساخنة المخصصة لتلقي الشكاوى، لضمان التواصل الفعال مع الأجهزة التنفيذية.

من جانبه، شدّد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بجميع المحافظات لمتابعة الأسواق ومنع المغالاة في الأسعار، حفاظًا على استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.