الثلاثاء 04 مارس 2025
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مدير تعليم الجيزة يُجري جولة مفاجئة ويحيل مديرة مدرسة بحدائق أكتوبر للتحقيق

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة

قام سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء بجولة مفاجئة لعدد من المدارس التابعة لإدارتي حدائق أكتوبر والشيخ زايد التعليميتين، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية وتقييم الأداء الإداري والتربوي.
 

إجراءات حاسمة لتحسين الأداء
 

وخلال جولته، اتخذ عطية عدة قرارات حاسمة لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه، حيث قرر إحالة المكلفة بأعمال مدير مدرسة العقيد الشهيد محمد صلاح الدين للشؤون القانونية، وذلك لتقصيرها في أداء مهامها وعدم تنفيذ التوجيهات المالية والإدارية، كما وجه الإدارة التعليمية بمتابعة إجراءات التصحيح الفوري داخل المدرسة لضمان الالتزام الكامل بمعايير الأداء التربوي والإداري.
 

تحفيز المتميزين وتشجيع الإبداع
 

وفي المقابل، كرم عطية المعلمة إيمان عبد المؤمن محمد، معلم كبير مادة الدراسات الاجتماعية، وذلك تقديرًا لجهودها المتميزة وإبداعها في إقامة معرض دائم للوسائل التعليمية، والذي يساهم في إثراء العملية التعليمية وتحفيز الطلاب على التعلم.
 

التوعية الصحية في المدارس
 

كما شهد عطية ندوة تثقيفية حول التوعية الصحية داخل مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات، والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع معهد التمريض والمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة. وأشاد عطية بأهمية نشر الثقافة الصحية في المدارس ودور المؤسسات التعليمية في تنمية الوعي المجتمعي لدى الطلاب.
 

التزام وانضباط في مدارس أخرى
 

وفي مدارس أخرى مثل مدرسة الشهيد إيهاب مرسي والفيروز والأمل للتعليم الأساسي، أشاد عطية بمستوى الالتزام والانضباط وتفاعل الإدارة والمعلمين، ووجه بتفعيل وسائل التواصل مع أولياء الأمور وتعزيز ثقافة الحضور بين الطلاب.
 

توجيهات مدير تعليم الجيزة لجميع المدارس
 

وفي ختام جولته، وجه عطية جميع المدارس بضرورة تنفيذ تقييمات دورية للطلاب وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور، وتفعيل سجل القرائية لمتابعة مستوى التحصيل اللغوي للطلاب، ودمج استراتيجيات تعليمية تفاعلية داخل الفصول.
 

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