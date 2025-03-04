الجيزة تعلن جداول امتحانات مارس 2025 لجميع المراحل التعليمية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن جداول امتحانات شهر مارس 2025 لصفوف النقل، والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 9 مارس 2025.

وتهدف هذه الامتحانات إلى تقييم مستوى الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، وضمان استيعابهم للمناهج الدراسية.

جداول الامتحانات للمراحل التعليمية:

الصف الثالث الابتدائي:

الأحد 9 مارس: اللغة العربية والإملاء

الاثنين 10 مارس: الرياضيات

الثلاثاء 11 مارس: اللغة الإنجليزية

الأربعاء 12 مارس: امتحان متعدد التخصصات والتربية الدينية



الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي:

الأحد 9 مارس: اللغة العربية والتربية الدينية

الاثنين 10 مارس: العلوم والمهارات المهنية

الثلاثاء 11 مارس: الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية

الأربعاء 12 مارس: الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات

الصف الأول والثاني الإعدادي



الصفين الأول والثاني الثانوي:

الأحد 9 مارس: اللغة العربية

الاثنين 10 مارس: اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 11 مارس: الرياضيات للصف الأول الثانوي؛ الرياضيات التطبيقية والبحتة للشعبة العلمية، والرياضيات العامة للشعبة الأدبية للصف الثاني الثانوي

الأربعاء 12 مارس: الفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوي؛ علم النفس للشعبة الأدبية والفيزياء للشعبة العلمية للصف الثاني الثانوي

الخميس 13 مارس: العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي؛ الجغرافيا للشعبة الأدبية والكيمياء للشعبة العلمية للصف الثاني الثانوي

الأحد 16 مارس: التاريخ للصف الأول الثانوي؛ التاريخ للشعبة الأدبية والأحياء للشعبة العلمية للصف الثاني الثانوي

وتهيب مديرية التربية والتعليم بالطلاب وأولياء الأمور بالالتزام بالمواعيد المحددة والاستعداد الجيد للامتحانات لضمان تحقيق أفضل النتائج.

كما تؤكد على ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من المدارس لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وانتظام.

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